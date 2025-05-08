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Военное обозрение

«Долетит до обеих столиц России»: на Украине представили «стратегический» БПЛА FP-1

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине представлен очередной дрон-камикадзе самолётного типа. Это беспилотный летательный аппарат FP-1.

Заявленная дальность составляет 1600 км. Масса взрывчатого вещества – 120 км. Располагается взрывчатка в головной части дрона, который по геометрии «фюзеляжа» напоминает крылатую ракету.

Разработчик называет дрон FP-1 «стратегическим» беспилотником.

Источник изображения: topwar.ru

Если учитывать заявленную дальность дрона, то можно рассмотреть, до каких крупных городов России такой БПЛА может «достать».

Если дрон будет запускаться, к примеру, из Харькова, то под ударом могут оказаться такие города как Казань (около 1100 км), Уфа (1430 км), Санкт-Петербург (1180 км), Киров (1200 км). Не говоря уже о Краснодаре, Воронеже, Липецке, Саратове и Москве.

Источник изображения: topwar.ru

При этом и на самой Украине бахвалятся тем, что их новый дрон FP-1 «долетит до обеих столиц России».

Источник изображения: topwar.ru

БПЛА оснащён бензиновым двигателем, который приводит во вращение пропеллер, расположенный в кормовой части дрона. Выхлопные газы отводятся вниз под углом около 45 градусов. Такой вариант реализован с тем, чтобы газы не воздействовали на вращающийся винт.

Об использованном материале корпуса дрона не сообщается.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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