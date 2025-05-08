Продержатся в строю сто лет: модернизация американских стратегических бомбардировщиков до уровня B-52J

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время Пентагон, хотя и не без проблем, стремится усовершенствовать американские стратегические бомбардировщики B-52H до уровня B-52J. Это самая масштабная и глубокая модернизация в истории этих машин, которые находятся на вооружении США с 1950-х годов.

Как указывается в издании 19FortyFive, данная программа затрагивает все оставшиеся в строю экземпляры B-52H и направлена на то, чтобы сохранить их работоспособность до 2050-х годов. В случае её успешного завершения B-52 станет первым в мире боевым самолётом, который продержится в строю целое столетие.

Первый полёт B-52J ожидается примерно в 2028 году, а ввод в эксплуатацию в 2033 году, то есть на три года позже, чем планировалось изначально. Задержка связана с недостаточным финансированием, проблемами с интеграцией нового оборудования и с его поставками, что было выявлено счётной палатой США (GAO). Подобные затруднения, впрочем, свойственны и другим крупным военным программам США. Тем не менее, дело продвигается вперёд, несмотря на ряд неудач.

Центральным элементом модернизации до уровня B-52J является замена оригинальных двигателей Pratt Whitney TF33, которые использовались с начала 1960-х годов, на новые турбовентиляторные Rolls-Royce F130. F130, созданный на основе коммерческой силовой установки BR725, проходит тестирование в конфигурации с двумя гондолами, завершив наземные испытания.

Источник изображения: topwar.ru

Новые двигатели уменьшат на 30% потребление топлива, что значительно увеличит дальность полёта B-52J без дозаправки, которая в настоящее время составляет около 14 тыс. км. Они упростят техническое обслуживание и повысят надёжность машины. При этом B-52 сохранит 4 двухмоторные секции.

Самолёт получит целый набор новых систем. Модернизация включает в себя новые пилоны для двигателей, полную внутреннюю перекомпоновку, обновлённый комплекс авионики, спутниковое навигационное оборудование и современные средства связи, такие как Link 16. В кабине пилотов появятся новые цифровые дисплеи и усовершенствованные системы взаимодействия с экипажем.

Бомбардировщик будет оснащён радаром с АФАР AN/APG-79 от Raytheon, который устанавливается на истребителях F/A-18E/F Super Hornet ВМС США. Он расширит возможности поиска, картографирования местности и РЭБ, позволяя B-52J сохранять ситуационную осведомлённость в условиях конфликта. Возможности РЭБ будут дополнительно расширены за счёт интеграции модуля постановки помех AN/ALQ-249(V)1, обеспечивающего как активную, так и пассивную самооборону от радиолокационных и ракетных угроз.

Источник изображения: topwar.ru

По состоянию на начало 2024 года на вооружении оставались 72 самолёта B-52H, будучи распределёнными между авиабазами Барксдейл в Луизиане и Майнот в Северной Дакоте. Более 100 экземпляров находятся на хранении в Аризоне. Некоторые из них служат в качестве «доноров» запчастей.

Предполагаемая стоимость программы модернизации составляет $2,56 млрд. Эта цифра привлекла внимание критиков, которые утверждают, что деньги лучше было бы потратить на закупку B-21 Raider или других платформ нового поколения. Многие считают, что B-21 с его малозаметностью является будущим в развитии стратегических бомбардировщиков США.

Однако ВВС планируют сохранить B-52 в строю (постепенно наращивая поставки B-21), при этом решив вывести из эксплуатации B-1B Lancer и B-2 Spirit раньше, чем планировалось изначально, из-за высоких эксплуатационных расходов и ограниченной боеготовности самолётов этих типов.

Как отмечается в западной прессе, часто проводятся параллели между B-52 и его российским аналогом Ту-95, который впервые поднялся в воздух в 1950-х годах и до сих пор состоит на вооружении ВКС РФ:

Оба бомбардировщика отражают стратегическую философию, которая ставит дальность и грузоподъёмность выше скрытности и скорости.