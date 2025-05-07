FT: Инвесторы стали вкладываться в европейские стартапы по производству БПЛА

Стартапы Quantum Systems и Tekever оценили выше 2 млрд евро на фоне инвестиций

Два ведущих стартапа, Quantum Systems и Tekever, получили финансирование, превысившее 2 млрд евро, благодаря растущему интересу инвесторов к оборонным технологиям, пишет FT.

Новые инвесторы устремляются на рынок оборонных или технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских целях, так и на поле боя, пишет Financial Times (FT).

По данным газеты, крупные вложения в европейские технологические стартапы Quantum Systems и Tekever привлекли внимание зарубежных инвесторов, совокупный объем которых в каждую превысил более чем 1 млрд евро.

Quantum Systems – из Мюнхена, ее цель – сделать поле боя прозрачным и получать данные воздушной разведки в реальном времени в каждой части линии фронта, заявил содиректор компании Флориан Зайбель.

Tekever, основанная в Португалии, привлекла десятки миллионов евро, ее продукция широко использовалась на Украине для разведки и точных ударов.

По данным Инновационного фонда НАТО и Dealroom, инвестиции в европейские оборонные стартапы выросли на 24% в 2024 году до 5,2 млрд долларов.

Quantum объединяет аппаратные и программные решения с искусственным интеллектом для автономной воздушной разведки. Компания ожидает удвоения выручки до 200 млн евро и более в этом году и расширяет производство до 4 тыс. беспилотников ежегодно.

Tekever увеличивает мощности более чем вдвое каждый год и планирует выпустить свыше 200 систем в текущем году, заключила FT.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование рассматривает возможность масштабного внедрения дронов в каждый боевой дивизион, что потребует значительных инвестиций.

При этом новая интеллектуальная система "Солярис НС", разработанная холдингом "Росэл", входящим в Ростех, способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования.

Ирма Каплан