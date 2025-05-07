Разработан беспилотник для перехвата дронов малого или среднего размера

В отличие от аналогов он менее уязвим и экономичен в производстве, сообщили в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Студентка Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработала беспилотник для перехвата дронов малого или среднего размера. В отличие от аналогов он менее уязвим и экономичен в производстве, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Студентка факультета среднего профессионального образования ГУАП Светлана Кабанова создала рабочий прототип беспилотника-камикадзе конструкции "конвертоплан", предназначенного для перехвата дрона малого или среднего размера. <…> Модель имеет выгодное преимущество по сравнению с аналогами - в ходе выполнения маневра может полностью лечь на крыло, что усиливает аэродинамику и делает аппарат менее уязвимым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что БПЛА был спроектирован в отечественной системе автоматизированного проектирования "Компас-3D". В процессе изготовления аппарата использованы смешанные технологии, включая 3D-печать и деревообработку. Это делает производство беспилотника экономичным.

К настоящему времени образец успешно прошел лабораторные испытания.