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Украинские власти готовятся снять действующий в настоящее время запрет на экспорт оружия местного производства. Вероятнее всего, окончательное политическое решение будет принято до конца текущего месяца.

По информации журнала Forbes, соответствующее решение уже согласовано с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В настоящее время обсуждаются три варианта реализации экспорта украинских вооружений.

В рамках одного из вариантов предполагается точечно согласовывать контракты. Таким образом, украинские производители вооружений смогут экспортировать свою продукцию только после индивидуального одобрения со стороны государственных органов — как это, в принципе, и происходит в настоящее время.

Кроме того, рассматривается вариант, при котором украинский оружейный экспорт будет регулироваться при помощи квотирования. При этом будет разрешено экспортировать до 50% от объема продукции, заказанной для нужд ВСУ. Часть выручки будет направляться в госбюджет и использоваться для закупок для нужд украинской армии.

Также не исключено, что Киев разрешит свободный экспорт вооружений, который будет облагаться пошлиной в размере 20%. Эти средства будут поступать в отдельный фонд, из которого будут финансироваться закупки вооружения для ВСУ.

Стоит отметить, что каждый из рассматриваемых Киевом вариантов, помимо прочего, открывает практически безграничные возможности для характерных для Украины масштабных коррупционных схем.