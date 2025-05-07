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ЦАМТО

МНО Румынии планирует закупку гусеничных БМП

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БМП Lynx KF41
БМП Lynx KF41.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 6 мая. МНО Румынии подтвердило изданию Defense Industry Europe, что намерено приобрести 246 гусеничных БМП для оснащения Сухопутных войск.

Министерство охарактеризовало программу как "приоритетную". Как ожидается, контракт будет подписан до конца 2025 года. По данным пресс-службы министерства, контракт также будет включать поставку тренажеров и начальную логистическую поддержку. Предполагается, что поставки новых БМП будут выполнены в течение восьми лет.

Закупка гусеничных БМП является частью более широких усилий по повышению возможностей Сухопутных войск Румынии. Как отметили в министерстве, в настоящее время на разных стадиях реализации находится "более 70 важных программ закупки" техники и вооружений для всех видов Вооруженных сил (Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Силы специальных операций).

В рамках 27 программ уже заключены контракты, включая поставку бронетранспортеров, легких бронемашин, многоцелевых транспортных средств, 155-мм гаубиц для Сухопутных войск страны.

Ведущие производители БМП уже проявили интерес к участию в румынской программе. Несколько зарубежных компаний представили свои предложения для Вооруженных сил Румынии на выставке BSDA 2024, которая прошла в мае прошлого года. В частности, предлагаются бронемашины "Редбак" (Hanwha Aerospace, Республика Корея), KF41 "Линкс" (Rheinmetall, Германия), CV90 (BAE Systems, Швеция) и ASCOD-2 (General Dynamics European Land Systems, Испания).

Приобретая новые БМП, власти Румынии также стремятся расширить возможности национальной оборонной промышленности за счет передачи технологий, локализации производства и создания мощностей для технического обслуживания и ремонта БМП на территории страны.

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