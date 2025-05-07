«Микрон» за год освоил серийное производство 46 новых микросхем

«Микрон», крупнейший российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», по итогам 2024 года освоил в серийном производстве 46 новых изделий для промышленного применения.

Среди новинок в серийном производстве – новый транспортный чип, который с 2024 года используется во всех картах «Тройка» (NE501CD+), транзисторы Trench MOSFET для силовой электроники, стабилизаторы напряжения, новая отечественная УВЧ микросхема для RFID меток, а также 27 RFID изделий для различных сценариев применения, включая новые RFID метки INTREPID для маркировки малых архитектурных форм (МАФ), УВЧ метки для маркировки металла, железобетонных шпал и текстиля.

Разработка новой продукции осуществляется в рамках стратегии развития продуктового портфеля Микрона, в том числе с привлечением софинансирования для ряда изделий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1252 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей».

В настоящее время продуктовая линейка Микрона включает более 900 типономиналов продукции, 40 изделий включены в реестр отечественной промышленной продукции в соответствии с ПП РФ №719.

В розничной продаже в интернет-магазине Микрона доступны 40+ позиций, на маркетплейсе Ozon доступны для покупки в розницу отладочные платы DIP-MIK32 и Старт-MIK32 и первый российский RISC-V микроконтроллер MIK32 АМУР (К1948ВК015/018) в комплекте из трех штук. Ознакомиться с общепромышленными микросхемами Микрона и оформить заказ можно на сайте предприятия.