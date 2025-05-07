Войти
Время электроники

«Микрон» за год освоил серийное производство 46 новых микросхем

123
0
0
Производитель микрочипов «Микрон»
Производитель микрочипов «Микрон».
Источник изображения: techcult.ru

«Микрон», крупнейший российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», по итогам 2024 года освоил в серийном производстве 46 новых изделий для промышленного применения.

Среди новинок в серийном производстве – новый транспортный чип, который с 2024 года используется во всех картах «Тройка» (NE501CD+), транзисторы Trench MOSFET для силовой электроники, стабилизаторы напряжения, новая отечественная УВЧ микросхема для RFID меток, а также 27 RFID изделий для различных сценариев применения, включая новые RFID метки INTREPID для маркировки малых архитектурных форм (МАФ), УВЧ метки для маркировки металла, железобетонных шпал и текстиля.

Разработка новой продукции осуществляется в рамках стратегии развития продуктового портфеля Микрона, в том числе с привлечением софинансирования для ряда изделий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1252 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей».

В настоящее время продуктовая линейка Микрона включает более 900 типономиналов продукции, 40 изделий включены в реестр отечественной промышленной продукции в соответствии с ПП РФ №719.

В розничной продаже в интернет-магазине Микрона доступны 40+ позиций, на маркетплейсе Ozon доступны для покупки в розницу отладочные платы DIP-MIK32 и Старт-MIK32 и первый российский RISC-V микроконтроллер MIK32 АМУР (К1948ВК015/018) в комплекте из трех штук. Ознакомиться с общепромышленными микросхемами Микрона и оформить заказ можно на сайте предприятия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
RFID
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 00:13
О "козацком" менталитете
  • 06.05 23:54
  • 0
Ответ на "Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко"
  • 06.05 22:52
  • 0
Ответ на "Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА"
  • 06.05 22:25
  • 83
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 06.05 20:15
  • 0
Ответ на "«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion"
  • 06.05 20:08
  • 16
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 06.05 20:03
  • 8760
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 18:48
  • 0
Ответ на "Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС"
  • 06.05 16:50
  • 1
Грозит ли нам восстание машин?
  • 06.05 16:45
  • 1476
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.05 16:10
  • 73
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 06.05 12:17
  • 1
Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
  • 06.05 11:55
  • 40
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 06.05 10:32
  • 1
«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion
  • 06.05 01:54
  • 1
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС