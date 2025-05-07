Китай строит "завод всех заводов" и становится мировым лидером микроэлектроники

Китай вплотную взялся за развитие своей отрасли производства полупроводников. Huawei ведет строительство гигантского завода по выпуску чипов, который станет главенствующим в сети всех фабрик компании, а Xiaomi наняла около 1000 человек, их которых образовала штат отдельной компании для работы над своим внутренним чипсетом Xring. Все это делается во избежание новых торговых санкций со стороны США.

Китайская компания Huawei ведет строительство крупной фабрики по производству чипов на территории КНР, пишет портал канадский WCCFTech, называя эту фабрику «мегазаводом» (mega-facility). Она, вероятно, сыграет ключевую роль в снижении зависимости китайского производства чипов от иностранных компаний и их технологий.

Завод будет отвечать за выпуск процессоров линеек Kirin и Ascend – первые ориентированы на потребительские устройства, тогда как вторые используются в серверах ускорителях искусственного интеллекта. Новый завод Huawei по производству чипов будет отвечать за производство по техпроцессу 7 нм и более тонким нормам. При этом сама Huawei официально о его строительстве не объявляла.

Huawei находится под санкциями США, коих с каждым разом становится все больше, с весны 2019 г. Тем не менее, за эти шесть лет она не только не прекратила свое существование, но и продемонстрировала рост в ряде направлений своей деятельности. Например, она делает большие успехи в сфере ускорителей ИИ благодаря своим чипам Ascend AI. С их помощью она бросает вызов американской Nvidia, лидеру мирового рынка этих ускорителей. Спрос на Ascend AI оказался настолько высоким, что Huawei не справляется с производством нужного количества чипов. Проблему их дефицита и будет решать новый завод, который, возможно, станет частью тайной сети фабрик по производству полупроводников, о создании которой сообщалось еще в конце 2023 г.

Huawei долгое время не имела собственных заводов по выпуску процессоров. У нее есть дочерняя компания HiSilicon, которая занимается их разработкой, а их производством ведала тайваньская компания TSMC – крупнейший в мире контрактный вендор полупроводников с долей более 50%.

С мая 2020 г. TSMC по требованию властей США больше не может на легальной основе выпускать процессоры для Huawei по современным техпроцессам, только по очень древним. Иногда она втайне обходила эти ограничения, но тайное довольно быстро стало явным.

К моменту выхода материала не было известно, где именно Huawei поставит свой «мегазавод». Как пишет WCCFTech, он расположится, вероятнее всего, на территории КНР, в Шэньчжэне, рядом с фабриками других производителей чипов – Pengxinwei и Shenzhen Pensun. Их причисляют к цепочке поставок Huawei.

WCCFTech пишет, что Huawei разрабатывает своего рода «хаб для заводов» (hub for foundries), который значительно ускорит снабжение и позволит Huawei и ее партнерам быть тесно связанными друг с другом.

По предварительной информации, проект по строительству «мегазавода» частично финансируется властями Китая. Утверждается, что Huawei не будет напрямую управлять объектами – бразды правления отдадут фирмам SiCarrier (основана в 2021 г., разрабатывает и выпускает оборудование для фотолитографии и обработки пластин, финансируется правительства Шэньчжэня) и SwaySure. Это китайский производитель чипов памяти для бытовой техники, автомобилей и пр.

Huawei будет играть ключевую роль на начальном этапе, предоставляя необходимое финансирование и направляя управленческие и технические команды. Это позволяет фирме иметь экосистему партнеров, через которую она может контролировать каждую часть цепочки поставок, и это одна из движущих причин огромного прогресса Huawei за эти годы.

Пока Huawei строит фабрики по выпуску чипов, другая китайская компания, Xiaomi, расширяет штат по разработке процессоров. WCCFTech пишет, что она наняла 1000 человек для работы над своим внутренним чипсетом Xring, создав из них совершенно отдельную компанию. Вероятно, создание новой «дочки» – это попытка Xiaomi избежать потенциальных торговых санкций Запада.

У Xiaomi есть опыт по созданию собственных процессоров, хотя и небольшой, особенно в сравнении с Huawei. В феврале 2017 г., более восьми лет назад, она показала свой первый чип Surge S1 и одновременно первый (и единственный) смартфон на его основе – Mi 5C. CPU выпускался на фабрике TSMC по древнему по меркам 2025 г. техпроцессу 28 нанометров и располагал восемью ядрами Cortex-A53, половина из которых работала на частоте 2,26 ГГц, а другая половина – на 1,4 ГГц. Также был в наличии видеоускоритель Mali-T860.

Сразу после премьеры S1 Xiaomi заявила о разработке процессора S2, который в итоге так и не увидел свет. В июне 2024 г. стало известно, что в недрах компании ведется работа наз совершенно новым чипом с техпроцессом 4 нм. По прошествии почти года с этого момента процессор так и не вышел.

Что касается Xring, то о нем неизвестно ничего, кроме названия, которое может оказаться внутренним или временным. В настоящее время смартфоны и планшеты Xiaomi собираются на процессорах американской компании Qualcomm и тайваньской MediaTek, а внутри ее ноутбуков установлены американские процессоры AMD Ryzen и Intel Core.