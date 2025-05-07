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Газета.ru

СМИ: Индия получит от России ракетный фрегат-невидимку

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Источник изображения: gazeta.ru

Times of India: ВМС Индии получат от России ракетный фрегат-невидимку

Россия может передать Военно-морским силам Индии фрегат Tamal с управляемым ракетным оружием. Об этом пишет газета The Times of India со ссылкой на информированные источники.

Ракетный фрегат-невидимка Tamal будет передан индийским ВМС в Калининграде после завершения всех испытаний примерно через месяц, говорится в публикации.

ВМС Индии ожидают, что этот корабль повысит боевые возможности военного флота страны.

В феврале Россия и Индия подписали соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Винаем Кумаром для обсуждения и подписания соглашения. Во время переговоров стороны отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия в военной области.

В прошлом году Россия и Индия договорились развивать военно-техническое сотрудничество. Страны намерены увеличивать количество совместных военных мероприятий и расширять обмен информацией в данной сфере, предпринимать дальнейшие шаги по стимулированию совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в целях обслуживания техники и вооружений российского производства.

Ранее в Индии заявили, что не хотят отказываться от исторических связей с Россией.

Михаил Синев

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Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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