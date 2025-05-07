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ТАСС

Дублер "Венеры-8" войдет в плотные слои атмосферы утром 10 мая

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© Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ ТАСС

Как напомнил научный сотрудник Университета Дельфта Марко Лангбрук, зонд "Космос-482" является одним из самых необычных фрагментов космического мусора в ближайших окрестностях Земли

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Космический аппарат "Космос-482" (неудачно запущенный дублер автоматической межпланетной станции "Венера-8") войдет в плотные слои атмосферы Земли уже в конце этой недели. Ориентировочно это произойдет в субботу, 10 мая, написал в своем блоге научный сотрудник Университета Дельфта Марко Лангбрук.

"По нашим уточненным расчетам, зонд "Космос-482", скорее всего, войдет в плотные слои атмосферы Земли утром 10 мая в 7 часов 26 минут по Гринвичу. Сильные флуктуации в солнечной активности, влияющие на плотность и границы атмосферы Земли, пока не позволяют точно спрогнозировать это событие, из-за чего мы предполагаем, что зонд может упасть на планету в промежутке между утром 9 мая и утром 11 мая", - отметил астроном.

Лангбрук напомнил, что зонд "Космос-482" является одним из самых необычных фрагментов космического мусора в ближайших окрестностях Земли. Он был запущен в конце марта 1971 года и успешно выведен на опорную околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя "Молния-М", однако в результате аварии разгонного блока ему не удалось выйти на межпланетную траекторию и отправиться в путешествие к Венере.

В результате дублер "Венеры-8" оказался на очень вытянутой околоземной эллиптической орбите и начал постепенно сближаться с Землей, что в итоге должно привести к его падению. Это событие вызывает особенный интерес со стороны научного сообщества, так как "Космос-482" был разработан, чтобы пережить спуск через сверхплотную и крайне агрессивную атмосферу Венеры.

По этой причине некоторые астрономы и энтузиасты изучения космоса предполагают, что дублер "Венеры-8" может пережить путешествие через атмосферу Земли и даже раскрыть парашюты. По словам Лангбрука, он сомневается в этой возможности, учитывая возраст аппарата, и предполагает, что советский межпланетный зонд упадает на планету подобно небольшому метеориту диаметром в 40-55 см. Пока ученые не могут предсказать, где именно произойдет падение, однако предполагают, что это произойдет вне южных и северных приполярных регионов Земли. 

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