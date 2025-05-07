«Защитит от ракетных угроз»: Германия получила первый элемент израильской системы ПРО Arrow 3

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Германия получила первые элементы израильской системы противоракетной обороны Arrow 3, призванной усилить воздушный щит не только над немецкой территорией, но и над половиной Европы.

4 мая в Израиле на территории компании IAI в Тель-Авиве произошла торжественная церемония передачи немецким военным первого элемента системы ПРО Arrow 3. Как уточняет немецкая пресса, Минобороны ФРГ получило пункт управления. По срокам поставки остальных элементов системы данных нет, но ранее сообщалось, что первую батарею Arrow 3 немцы должны получить до конца этого года, она будет размещена на авиабазе Хольцдорф на востоке страны.

Германия по моей инициативе закупает израильскую систему вооружений, которая поможет защитить страну от воздушных угроз,

- заявил генеральный инспектор ВВС генерал-лейтенант Инго Герхарц, присутствовавший на церемонии передачи.

Переговоры между Германией и Израилем в отношении системы ПРО Arrow 3 начались в 2023 году, хотя еще в 2022-м высказывались планы о ее закупке. Все дело в том, что у немцев нет собственной системы противоракетной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы. А надежды получить американскую систему THAAD были очень малы. Здесь очень вовремя подвернулся Израиль со своей Arrow 3.

В общем, немцы в конце 2023 года подписали контракт на закупку трех систем ПРО Arrow 3 с поставкой первой в 2025 году. При этом израильтяне помогут Германии интегрировать комплекс в единую систему ПВО Европы.

Система ПРО Arrow 3 предназначена для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы методом прямого попадания в цель (hit-to-kill). Заявленная дальность — 2400 км. Принята на вооружение армии Израиля в 2017 году.