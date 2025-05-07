ВС Австралии укомплектовали танками M1A2 SEPv3 "Абрамс" первое подразделение

ЦАМТО, 6 мая. Правительство Австралии объявило о формировании первого подразделения, оснащенного недавно приобретенными основными боевыми танками M1A2 SEPv3 "Абрамс" (System Enhanced Program v3).

В общей сложности 23 апреля 36 машин вошли в состав эскадрона D (сформированного 20 января 2025 года) 2-го кавалерийского полка 3-й бригады СВ Австралии в Таунсвилле (шт.Квинсленд).

Как ранее сообщал ЦАМТО, в апреле 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 160 находящихся на хранении корпусов танков M1A1 для производства 75 новых ОБТ M1A2 SEPv3 "Абрамс", а также другой специальной техники, оборудования, вооружений и услуг на сумму до 1,685 млрд. долл. Новые ОБТ M1A2 SEPv3 заменят 59 танков M1A1 AIM, которые были приобретены для СВ Австралии в 2007 году.

Командование Сухопутных войск Австралии получило первый ОБТ M1A2 SEPv3 в сентябре 2024 года. Один из образцов, несущий обозначение A27702, был представлен на выставке Land Forces 2024 в Мельбурне. Первые четыре новые машины были переданы в боевой состав 2-го кавалерийского полка 3-й бригады СВ Австралии 14 ноября 2024 года.

В октябре 2024 года Министерство обороны Австралии объявило о принятии правительством страны решения передать Киеву 49 снятых с вооружения танков M1A1 "Абрамс". Данный пакет помощи стоимостью около 245 млн. австр. долл., как ожидалось, усилит огневую мощь и мобильность ВС Украины и дополнит переданные другими странами-партнерами ОБТ для оснащения танковых бригад ВСУ.

В конце прошлого месяца стало известно, что США до сих пор не выдали Австралии разрешение на передачу танков Украине, препятствуя их отправке. "Парк списанных танков, который правительство премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе предоставило Украине в прошлом году, по-прежнему находится в Австралии, и представители оборонного ведомства частично обвиняют в задержке их передачи Киеву сопротивление со стороны США", – говорилось в материале телеканала ABC.