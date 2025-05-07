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ЦАМТО

Колумбия планирует масштабную модернизацию Вооруженных сил

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Колумбийская LG1 Mk III на огневой позиции
Колумбийская LG1 Mk III на огневой позиции.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 6 мая. Президент Колумбии Густаво Петро через свой аккаунт в социальной сети X отдал приказ о начале процесса комплексного перевооружения ВС страны в рамках военно-политической стратегии "Полный мир" (Paz Total).

Колумбийский президент заявил, что "распорядился закупить всю необходимую военную технику для сил безопасности, чтобы они были эффективными и современными".

Как отмечает Infodefensa.com, глава государства не уточнил, какие именно новые системы или оборудование будут приобретены.

Следует напомнить, что при нынешней администрации уже были подписаны контракты на закупку ВиВТ для Сухопутных войск на сумму около 407 млн. долл., для Военно-морских сил – на сумму 410 млн. долл., для Военно-воздушных сил – на сумму 228 млн. долл., для полиции – на сумму 20 млн. долл. Кроме того, был объявлен тендер, предусматривающий закупку новых истребителей на сумму около 2,5 млрд. долл.

Несмотря на уже сделанные инвестиции, ряд проектов, в том числе по обновлению парка транспортных самолетов (замена Cessna A-37B), еще не реализованы. Недофинансированы проект строительства трех оставшихся фрегатов класса Gran Almirante Padilla PES 10714CO, а также проект обновления вертолетного парка Вооруженных сил, предусматривающий, в том числе, замену вертолетов российского производства Ми-17-1В, Ми-17МД и Ми-17-В5 (прим. ЦАМТО: причиной проблем с эксплуатацией российских вертолетов является закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций", CAATSA).

Также ожидается реализация проекта HADES, который предусматривает включение в состав бронетанковых подразделений бронемашин типа M2 "Брэдли", а также приобретение колесной боевой машины с тяжелым вооружением для замены EE-9 "Каскавел", которые постепенно выводятся из эксплуатации.

Планируется обновление парка самолетов морской патрульной авиации, необходимых для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, приобретение мобильной системы ПВО ближнего действия и ПТРК "Спайк-ER" для Сухопутных войск и морской пехоты.

В повестке дня остается приобретение реактивной системы залпового огня. Ожидается обновление парка армейских тактических боевых машин типа MRAP и тактических грузовиков, а также закупка новой национальной винтовки, разработанной компанией Indumil.

Планируется закупка систем подавления дронов производства Codaltec, а также приобретение большего количества БЛА Coelum, Qimbaya и новых Coelum VTL производства госкорпорации CIAC.

Все вышеперечисленные проекты и программы ранее уже были представлены и обоснованы Минобороны Колумбии, и теперь в рамках объявленной президентом страны стратегии ожидают практической реализации.

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