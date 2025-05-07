Войти
Flotprom

На крымской судоверфи установили новый мостовой кран

135
0
0

На Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы ("Залив", входит в контур управления корпорации "Ак Барс") установили новый мостовой кран. Как рассказали в пресс-службе верфи, кран с магнитной траверсой, грузоподъемностью 15 тонн, смонтировали в корпусозаготовительном цехе в рамках технической модернизации предприятия.

Предполагается, что новое грузоподъемное оборудование позволит увеличить производительность цеха на 160 часов отработанного времени в месяц, улучшить условия труда машинистов крана, а также повысить надежность работоспособности оборудования.

Новый мостовой кран на заводе "Залив"

Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы


Представители завода особо подчеркнули, что кран спроектирован и построен российским производителем с применением современных технологий и на 90% состоит из отечественных комплектующих и материалов.

Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы строит для ВМФ универсальные десантные корабли, кабельные суда, а также осуществляет достройку малых ракетных кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 00:13
О "козацком" менталитете
  • 06.05 23:54
  • 0
Ответ на "Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко"
  • 06.05 22:52
  • 0
Ответ на "Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА"
  • 06.05 22:25
  • 83
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 06.05 20:15
  • 0
Ответ на "«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion"
  • 06.05 20:08
  • 16
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 06.05 20:03
  • 8760
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 18:48
  • 0
Ответ на "Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС"
  • 06.05 16:50
  • 1
Грозит ли нам восстание машин?
  • 06.05 16:45
  • 1476
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.05 16:10
  • 73
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 06.05 12:17
  • 1
Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
  • 06.05 11:55
  • 40
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 06.05 10:32
  • 1
«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion
  • 06.05 01:54
  • 1
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС