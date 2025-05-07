На крымской судоверфи установили новый мостовой кран

На Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы ("Залив", входит в контур управления корпорации "Ак Барс") установили новый мостовой кран. Как рассказали в пресс-службе верфи, кран с магнитной траверсой, грузоподъемностью 15 тонн, смонтировали в корпусозаготовительном цехе в рамках технической модернизации предприятия.

Предполагается, что новое грузоподъемное оборудование позволит увеличить производительность цеха на 160 часов отработанного времени в месяц, улучшить условия труда машинистов крана, а также повысить надежность работоспособности оборудования.

Новый мостовой кран на заводе "Залив" Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы

Представители завода особо подчеркнули, что кран спроектирован и построен российским производителем с применением современных технологий и на 90% состоит из отечественных комплектующих и материалов.

Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы строит для ВМФ универсальные десантные корабли, кабельные суда, а также осуществляет достройку малых ракетных кораблей.