Песков прокомментировал данные о желании Бразилии стать посредником по Украине

Речь о смене посредника сейчас не идет, Москва и Вашингтон продолжают диалог, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Москва продолжает диалог с Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине, речь о смене посредника сейчас не идет, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию газеты O Globo о том, что Бразилия хотела бы занять роль посредника на переговорах по Украине.

"Пока не идет речь [о смене медиатора]. Продолжается работа с американской стороной", - сказал Песков.

При этом Москва приветствует готовность других стран помочь в урегулировании конфликта.