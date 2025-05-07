Российские военные получили вторую партию роботизированных наземных платформ «Депеша» на гусеничном ходу

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Партия многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» поступила на вооружение подразделений ВС РФ. Поставку комплексов осуществил российский холдинг «Высокоточные комплексы».

Российское Минобороны получило новую партию роботизированных комплексов «Депеша», уже вторую в этом году. Но есть одно важное отличие. Если в январе этого года холдинг поставил военным комплексы «Депеша» на колесном шасси, то теперь на гусеничном. Поставка осуществлена в рамках гособоронзаказа, параметры поставки не раскрываются, комплексы, вероятней всего, будут отправлены в зону СВО.

Роботизированная платформа «Депеша» является универсальной, поэтому способна выполнять широкий спектр задач. В зависимости от этого она может оснащаться различными боевыми модулями, а также использоваться для доставки грузов. Грузоподъемность платформы на гусеничном ходу 100 кг, с этим грузом она способна двигаться со скоростью 15 км/час. Благодаря небольшим габаритам, ее можно транспортировать в багажнике внедорожника. У колесной версии «Депеши» грузоподъемность составляет 200 кг, она способна эвакуировать раненых.

Управление гусеничной «Депешей» осуществляется с помощью специального пульта, изображение поступает на VR-очки или монитор оператора. Возможен вариант с управлением через оптоволоконный кабель.

Управление и элементы автоматизации «Депеши» обеспечиваются комплексом «Прометей», который включает в себя современные решения в области робототехники.