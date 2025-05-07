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Военное обозрение

В США проведено второе успешное испытание многоразового гиперзвукового аппарата Talon-A

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Источник изображения: topwar.ru

В марте текущего года американским военным удалось провести второе успешное испытание разработанного компанией Stratolaunch многоразового гиперзвукового аппарата Talon-A. Об этом сообщается в заявлении Пентагона.

Проведенное в декабре прошлого года первое испытание Talon-A не было предано огласке. Однако теперь Пентагон раскрыл подробности обоих испытаний, в ходе которых Talon-A стартовал с самолета-носителя, пролетел над Тихим океаном, при этом развив скорость более 5 Махов (около 6 174 км/ч), после чего успешно приземлился на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Используемый в качестве пусковой платформы Talon-A самолет Roc обладает уникальной конструкцией с двойным фюзеляжем, что позволяет ему нести и запускать гиперзвуковые аппараты. Размах крыльев самолета Stratolaunch Roc составляет 117 метров, а масса — 225 тонн.

Аппарат предназначен для доставки гиперзвуковых систем вооружений во время их разработки, благодаря чему открываются новые возможности для производителей компонентов, которые могут в том числе тестировать двигатели, датчики и коммуникационное оборудование многоразовых версий Talon-A.

Основное предназначение Talon-A заключается в обнаружении, сопровождении и проведении траекторных расчетов аэродинамических объектов, совершающих полет с гиперзвуковой скоростью. Таким образом, в перспективе планируется применять аппарат в противоракетной обороне.

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Страны
США
Продукция
Stratolaunch
Проекты
ГЗЛА
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