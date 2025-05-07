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ТАСС

Маск назвал цивилизацию на Марсе гарантом выживания человечества в будущем

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Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters
Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters.

Предприниматель отметил, что вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Создание автономных поселений на Марсе застрахует человечество от возможных катастроф на Земле и обеспечит его выживание в будущем. Об этом сообщил Илон Маск в интервью телеканалу Fox News.

"Марс - это страхование коллективной жизни. Рано или поздно вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем, которое постепенно расширяется", - сказал он. Маск добавил, что человечество обязано стать "мультипланетной цивилизацией", потому что Земля в конечном счете будет "испепелена".

Предприниматель пояснил, что главная задача заключается в создании города на Марсе, инфраструктура которого будет способна к полному самообеспечению. Это позволит избежать разрушения марсианского поселения и прерывания развития человечества в случае катастроф на Земле.

Ранее Маск заявлял, что в конце 2026 года на Марс будет отправлен космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. 

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