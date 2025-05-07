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ТАСС

"Высокоточные комплексы" поставили Минобороны РФ партию дронов "Депеша"

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Гусеничная роботизированная платформа "Депеша" с управлением по оптоволокну
Гусеничная роботизированная платформа "Депеша" с управлением по оптоволокну.
Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Роботизированные комплексы на гусеничном шасси способны развивать скорость до 15 км/ч и доставить груз массой 100 кг

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) поставил Минобороны РФ партию многофункциональных управляемых гусеничных роботизированных комплексов "Депеша". Об этом сообщили в холдинге.

"Входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны России партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов "Депеша" на гусеничном шасси. "Депеша" способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставить груз массой 100 кг. Комплекс изготовлен из легких и прочных материалов, что обеспечивает ему маневренность и возможность преодолевать различные препятствия", - говорится в сообщении.

Благодаря малым габаритам "Депешу" можно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа. "Управление гусеничной платформой "Депеша" осуществляется при помощи пульта, видеоизображение поступает на VR-очки или монитор оператора. Для обеспечения помехоустойчивой передачи данных робототехническая платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные технические характеристики "Депеши" сохраняются", - отметили в холдинге.

В январе "Высокоточные комплексы" поставили в войска партию дистанционно управляемых платформ "Депеша" на колесном шасси со специальными модулями. 

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