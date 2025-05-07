США ускоряют поставки вооружений Тайваню

ЦАМТО, 6 мая. По информации тайваньских СМИ, власти США ускорили поставки вооружений Тайваню, стремясь устранить имевшие место ранее существенные задержки.

Как сообщает Taiwan News со ссылкой на отчет Министерства национальной обороны Тайваня, на период с 2020 по 2027 гг. было выделено 32,5 млрд. тайв. долл. (1,03 млрд. долл. США) на закупку в США в рамках программы "Иностранные военные продажи" 29 реактивных систем залпового огня HIMARS, 84 оперативно-тактических ракет (ОТР) ATACMS, 864 управляемых реактивных боеприпасов, двух тренажеров и сопутствующего оборудования.

Первая партия должна быть поставлена в течение 2024–2025 гг. и включает 11 РСЗО HIMARS, 64 ракеты ATACMS и два тренажера. В период 2026–2027 гг. должна быть поставлена вторая партия, включая 18 машин HIMARS, 20 ракет ATACMS и 864 управляемых РС. Производство и поставка РСЗО осуществляются согласно плану.

Ранее поставки американских вооружений на Тайвань существенно отставали от графика. В частности, это касалось модернизации состоящих на вооружении самолетов F-16A/B до конфигурации F-16V Блок.20 и поставки 66 новых самолетов F-16V. В марте директор Американского института на Тайване Рэймонд Грин заявил, что США работают над устранением задержек поставок ВиВТ Тайваню.

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что на текущий момент приняты 38 закупленных в США танков M1A2T "Абрамс", 11 РСЗО HIMARS, 5 мобильных пусковых установок противокорабельных ракет "Гарпун" и 16 ОТР ATACMS.

По информации МНО Тайваня, чтобы обеспечить своевременную поставку техники и вооружений откомандированные в США офицеры связи каждые два месяца проверяют ход производства на американских предприятиях.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 11 РСЗО M142 HIMARS, 64 оперативно-тактических ракет M57 (ATACMS), а также другого оборудования и услуг на сумму до 436,1 млн. долл.

Одновременно была одобрена поставка Тайваню в рамках программы FMS до 100 систем береговой обороны HCDS, в состав которых войдут до 400 ПКР RGM-84L-4 "Гарпун" Блок-2; а также другого сопутствующего оборудования, РЛС, техники и услуг. Общая стоимость этой поставки может составить 2,37 млрд. долл.

МНО Тайваня в июне 2021 года подтвердило, что подписало с Американским институтом на Тайване (AIT) контракты на поставку РСЗО M142 HIMARS и систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун".

В мае 2023 года МНО Тайваня объявило о закупке в США 18 дополнительных M142 HIMARS. Причиной их покупки стали проблемы с приобретением в США 155-мм самоходных гаубиц M109A6 "Паладин". Таким образом, общее число законтрактованных Тайванем M142 возросло до 29 ед.

Первые 11 РСЗО были доставлены на Тайвань, начиная с октября 2024 года.