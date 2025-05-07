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ТАСС

В Ростехе назвали Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ лучшими серийными танками в мире

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Танки Т-80БВМ
Танки Т-80БВМ.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что эти модели наиболее приспособлены к современным боевым условиям

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ можно считать лучшими серийными танками в мире. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

Концерн "Уралвагонзавод" Ростеха в преддверии Дня Победы поставил очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв" для российской армии.

"Российские машины Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ максимально приспособлены к современным условиям боя. По совокупности показателей их можно считать лучшими серийными танками в мире. Это результат слаженной работы большого коллектива сотрудников предприятий Ростеха - разработчиков и конструкторов, инженеров и технологов, рабочих промышленных линий, ремонтных групп", - привели в концерне цитату Артякова.

Он отметил, что в корпорации выстроена гибкая система производства и модернизации бронетехники. "Она позволила, с одной стороны, во много раз нарастить выпуск сложнейших машин, а с другой - обеспечить оперативные изменения в технике, если этого требуют реальные условия. Такой адаптивной системы больше нет ни у кого в мире", - добавил Артяков. 

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Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
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Уралвагонзавод
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Артяков Владимир
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