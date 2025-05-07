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ТАСС

Globo: Бразилия хотела бы занять роль посредника на переговорах по Украине

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Источник изображения: © Andressa Anholete/ Getty Images

По данным газеты, бразильское правительство желает добиться урегулирования конфликта именно со стороны России, а не Евросоюза или Киева

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая. /ТАСС/. Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хотела бы выступить в роли посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку попытки США добиться его прекращения до сих пор не привели к конкретным результатам. Об этом сообщила бразильская газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве южноамериканской республики.

По их словам, предстоящий визит Лулы да Силвы в Москву для участия в праздновании Дня Победы должен продемонстрировать независимость внешнеполитического курса Бразилии. Глава государства также может предложить российской стороне возможности бразильской дипломатии для урегулирования ситуации на Украине, пишет газета.

Как она отмечает, в Бразилии считают, что Белый дом не выполнил своих обещаний по прекращению конфликта, поэтому роль посредника готовы взять на себя бразильские власти. При этом правительство Бразилии видит большее желание добиться урегулирования конфликта именно со стороны России, а не Евросоюза или Киева.

Ранее специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что Лула да Силва в ходе поездки в РФ намерен выступить в роли посланника мира и поддержать инициативы о начале переговоров по урегулированию конфликта. 

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