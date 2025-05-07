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ЦАМТО

Airbus Helicopters передала первые вертолеты H225M ВС Ирака

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Источник изображения: Фото: Airbus Helicopters

ЦАМТО, 6 мая. Компания Airbus Helicopters объявила о поставке Минобороны Ирака первой пары многоцелевых вертолетов H225M "Каракал" в рамках подписанного в сентябре 2024 года контракта.

В мероприятии принял участие министр обороны Ирака Табет Мухаммад Аль-Аббаси.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, первыми ВС Ирака получили два восстановленных H225M, после чего командованию армейской авиации начнутся поставки новой техники.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2024 года Министерство обороны Ирака заключило с компанией Airbus Helicopters контракт на поставку 12 новых многоцелевых вертолетов H225M "Каракал". Соглашение также включало поставку двух восстановленных вертолетов. Стоимость сделки не раскрывалась. Поставки должны начаться в 2025 году.

Контракт является частью масштабной модернизации вертолетного парка ВС Ирака. Вертолеты будут эксплуатироваться командованием армейской авиации СВ Ирака и заменят часть имеющихся Ми-17.

Вертолеты H225M будут применяться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, борьбу с терроризмом, специальные операции, нанесение ударов, огневую поддержку, медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции в боевых условиях. Ранее Airbus также поставила ВС Ирака 24 многоцелевых вертолета H135.

В настоящее время вертолеты H225M "Каракал" эксплуатируются вооруженными силами нескольких стран, включая Францию, Бразилию, Венгрию, Индонезию, Кувейт, Малайзию, Мексику, Таиланд и Сингапур. В конце 2024 года вертолеты заказали ВС Нидерландов.

H225M оборудован новой авионикой, усовершенствованными главной коробкой передач и бортовыми системами связи, системой вооружения HForce. Максимальный взлетный вес вертолета увеличен на 160 кг и достиг 11160 кг. H225M рассчитан на перевозку до 28 человек.

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