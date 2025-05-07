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ЦАМТО

Петр Фиала: Чехия за 4 месяца 2025 года поставила Киеву 500 тыс. крупнокалиберных боеприпасов

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Петр Фиала
Петр Фиала.
Источник изображения: www.ods.cz

ЦАМТО, 6 мая. В рамках "чешской инициативы" по боеприпасам Чехия направила на Украину за четыре с небольшим месяца 2025 года около 500 тыс. крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на пресс-конференции по окончании переговоров в Праге с Владимиром Зеленским чешский премьер Петр Фиала.

"По данным на 5 мая, на Украину в этом году в рамках инициативы по боеприпасам было направлено около полумиллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Я полагаю, что планы на этот год по данной инициативе будут выполнены", – сказал П.Фиала. Пресс-конференцию транслировало Чешское ТВ.

Днем ранее, 4 мая, после переговоров с Зеленским президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам предполагается поставить на Украину около 1,8 млн. крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

Как напоминает агентство, по предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных стран происходит сбор, в основном, крупнокалиберных артснарядов в третьих странах, которые затем направляются для ВСУ. По данным чешского Минобороны, таким образом, в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 млн. артиллерийских боеприпасов.

П.Павел также сообщил, что в настоящее время в коалиции в рамках "чешской инициативы" по боеприпасам участвуют 11 государств, еще несколько стран заявили о своем намерении присоединиться к данной инициативе и уже сделали первые шаги в этом направлении.

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Страны
Украина
Чехия
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