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РИА Новости

Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО

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Беспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ "Баба-Яга".
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Под Херсоном прошел боевое тестирование трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга"

ГЕНИЧЕСК, 6 мая - РИА Новости. Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел боевое тестирование в зоне СВО в Херсонской области, сообщает наблюдавший за испытательным полетом коптера корреспондент РИА Новости.

"(Дрон - ред.) "Бабу-Ягу" эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край", - сказал РИА Новости старший оператор БПЛА с позывным "Авангард".

В лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" военнослужащие ремонтируют и усовершенствуют имеющиеся на вооружении ВС РФ беспилотные летательные аппараты, а также исследуют захваченную технику противника.

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