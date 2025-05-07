Трофейный дрон "Баба-Яга" успешно испытали в зоне СВО

Под Херсоном прошел боевое тестирование трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга"

ГЕНИЧЕСК, 6 мая - РИА Новости. Тяжелый трофейный дрон-бомбардировщик "Баба-Яга", собранный в полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии из сбитых украинских дронов, успешно прошел боевое тестирование в зоне СВО в Херсонской области, сообщает наблюдавший за испытательным полетом коптера корреспондент РИА Новости.

"(Дрон - ред.) "Бабу-Ягу" эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край", - сказал РИА Новости старший оператор БПЛА с позывным "Авангард".

В лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" военнослужащие ремонтируют и усовершенствуют имеющиеся на вооружении ВС РФ беспилотные летательные аппараты, а также исследуют захваченную технику противника.