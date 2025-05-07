Уралвагонзавод отправил в войска новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв"

Как рассказали в пресс-службе концерна, за три года в конструкцию боевых машин Уралвагонзавода внесено порядка 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и подвижности

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации Ростех в преддверии Дня Победы отправил в войска новые партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" в преддверии Дня Победы поставил очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв" для российской армии. Проводить своих "потомков" на место отправки приехал знаменитый танк Победы Т-34-85", - сказали в пресс-службе.

"За три года в конструкцию боевых машин Уралвагонзавода внесено порядка 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и подвижности. Поэтому танки Т-72Б3М и Т-90М новых партий значительно отличаются от тех, что поставлялись для российской армии до начала СВО. На бронемашины устанавливаются средства РЭБ для подавления беспилотников. Все машины оснащаются сетками против FPV-дронов и резиноармированной защитой, которая устанавливается на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что инженеры УВЗ работают над дальнейшим развитием защиты - как пассивной, так и активной, а также над повышением эксплуатационных и технических характеристик боевых машин. Ремонтные бригады УВЗ работают в тесном контакте с технологами и конструкторами и оперативно передают им информацию из войск. На базе их данных машины дорабатываются по части надежности и защищенности. Сотрудники Уралвагонзавода трудятся в круглосуточном режиме, постоянно наращивая выпуск бронемашин и их поставки в войска