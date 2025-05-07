Это наша Победа

Сергей Шойгу - о значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях

Сергей Шойгу: Никто и ничто не в состоянии принизить вклад советского народа в Победу. Источник: РИА Новости

День нашей общей Великой Победы, 80-летие которой мы отмечаем в 2025 г., - эпохальное событие, важнейшая веха в истории триумфа русского духа и советского патриотизма.

Это день Памяти и "праздник со слезами на глазах" практически для каждой российской семьи. Мы с любовью и благодарностью вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражения, чествуем ветеранов, отдаем им дань глубокого уважения и признательности за их мужество, готовность к самопожертвованию и верность Родине. Специальная военная операция по денацификации Украины особым образом высветила значение неподвластного времени подвига, совершенного советскими людьми в страшные 1941-1945 гг.

Путь к Победе был долог и труден. Беспримерная в истории справедливая оборонительная и освободительная для советского народа война навсегда останется для наших сограждан Великой Отечественной. 1418 дней и ночей массового героизма советских бойцов на фронте и самоотверженного труда миллионов людей в тылу, противостоявших агрессии крайне жестокого врага, принесли на нашу землю невиданного масштаба разрушения и боль от невосполнимых утрат.

Стремившаяся к мировому господству Германия развязала самую кровопролитную в истории человечества войну. В смертельной схватке сошлись не просто Советский Союз и Третий рейх с его сателлитами, а общественные модели и идеологии. Впервые одно из ведущих государств мира объявило о расовом превосходстве своей нации, избрав при этом целью не только завоевание чужих земель, но и уничтожение целых народов как "неполноценных", превращение в рабов жителей покоренных стран.

"Расширение жизненного пространства для исключительной немецкой нации" стало лозунгом германского реваншизма после унизительного поражения Берлина в Первой мировой войне. С этой идеей, при попустительстве так называемых западных демократий, нацистская Германия возродила свой военно-промышленный потенциал. Не встретив достойного отпора, развернула экспансию, переросшую в реальную войну, в которой немцы легко покорили почти всю Европу. Закулисные игры "демократического Запада", стремившегося отвести угрозу от себя и направить агрессию Гитлера против СССР, обернулись катастрофой для Чехословакии, Польши, Франции, ряда других стран. Островная Британия не представляла серьезной угрозы для Третьего рейха, а заокеанские США вскоре оказались втянутыми в войну с милитаристской Японией.

Реальную силу, способную противостоять нацистской гегемонии, представлял лишь Советский Союз. Но и он был объектом вожделенных устремлений Гитлера, который при подстрекательстве Лондона искал именно на востоке "жизненное пространство" для Третьего рейха.

Но при всей своей одержимости Гитлер и его приспешники недооценили ни мобилизационный потенциал СССР и его экономические возможности, ни морально-политический и духовный настрой многонационального советского народа. Посчитав нашу великую страну колоссом на глиняных ногах и уверовав в свою исключительность, фашиствующие лидеры в Берлине решились на кровавую авантюру, приведшую в конечном счете не только к краху нацистского режима, но и к национальной катастрофе Германии. Без объявления войны германские вооруженные силы вторглись на советскую территорию.

При всей своей одержимости Гитлер и его приспешники недооценили мобилизационный потенциал СССР и его экономические возможности

Все взоры человечества обратились тогда на нашу страну, на развернувшуюся на ее территории невиданную в истории битву, в которой столкнулись два мира, противоположные по ценностям и устремлениям: нацистский, нацеленный на насилие и порабощение народов, и советский, стремившийся защитить Отечество и избавить землю от фашизма.

После "легкой военной прогулки" по странам Западной и Центральной Европы Гитлер уверовал в свою скорую победу над Советским Союзом, но просчитался. Ни внезапность нападения, ни временное военно-техническое превосходство, ни варварская жестокость и геноцид мирного населения не помогли фашистам. Советский народ мужественно выстоял и победил.

Начало войны вскрыло просчеты, допущенные в процессе подготовки СССР к войне: в обеспечении войск вооружением и боевой техникой, в стратегическом планировании, в управлении войсками. Получивший в свое распоряжение экономические и людские ресурсы покоренной Европы и обретший боевой опыт на европейском театре военных действий вермахт захватил стратегическую инициативу и, несмотря на крупные поражения (в битве под Москвой, Сталинградской битве и т.д.), владел ею вплоть до 1943 г.

Обнаружились слабые стороны и в развитии военного искусства. Отражая первые наступательные операции вермахта, Красная армия с трудом сдерживала войска противника и вынуждена была отступать. В дальнейшем, с приобретением необходимого опыта ведения современной войны, созданием танковых армий, обеспечением в достаточной степени войск артиллерией и завоеванием превосходства в воздухе она получила возможность проводить масштабные наступательные операции. Верховное Главнокомандование оттачивало мастерство организации обороны и контрнаступления. Появились новые виды и рода войск, отвечавшие времени. Советское военное искусство обогатилось качественно новыми формами и способами стратегических, тактических и оперативных действий. Главное место в его развитии заняло стратегическое наступление.

В годы войны блестяще проявила себя плеяда талантливых военачальников, полководцев и флотоводцев, командующих фронтами и армиями, флотами и флотилиями.

За годы Великой Отечественной войны советские Вооруженные силы осуществили более 50 стратегических, свыше 250 фронтовых и около 1000 армейских наступательных операций. Для сравнения: превозносящие сегодня свой вклад в Победу западные союзники смогли подготовить и провести всего 18 наступательных операций.

Наши войска не только изгнали нацистов со своей земли, но и избавили Европу от коричневой чумы Источник: РИА Новости

1945 г. стал не только годом Великой Победы, но и вершиной советского военного искусства, превосходство которого признавали все современники. Неоднократно это подчеркивали Ф. Рузвельт и У. Черчилль. Это отмечали и военные деятели поверженного рейха, например генерал-фельдмаршал Паулюс, главный разработчик плана "Барбаросса".

Сыны и дочери советского народа не только остановили врага, но и разгромили отборные части Третьего рейха. Благодаря мужеству солдат и офицеров под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, на Курской дуге, в Варшаве, Будапеште, Вене и Берлине германская военная машина была полностью сокрушена.

В тяжелейших сражениях наши войска не только изгнали нацистов со своей земли, но и выполнили великую освободительную миссию - избавили страны Европы от коричневой чумы, от фашистского порабощения. Затем, верный своим союзническим обязательствам, СССР нанес удар по сателлиту Германии - японскому милитаризму на Дальнем Востоке, поставив победную точку во Второй мировой войне.

Великая Победа досталась советскому народу огромной ценой. Именно Советский Союз понес наибольшие человеческие потери. Прямые потери от военных действий составили почти 27 млн человек, косвенные (от голода, болезней и т.д.) - почти 6,5 млн граждан. Миллионы раненых, искалеченных войной людей быстро уходили из жизни. Погибло около 8 млн детей. Рождаемость сократилась на 15,5 миллиона. Таким образом, общие (прямые и косвенные) расчетные демографические потери СССР приблизились к 50 млн человек.

Безмерны масштабы материального ущерба, нанесенного нашему государству самой человеконенавистнической и кровавой войной: сотни городов, тысячи предприятий, десятки тысяч сел и деревень лежали в руинах. На Западе до сих пор не могут понять, как после всех потерь и жертв наша страна превратилась в сверхдержаву и спустя всего двенадцать лет после Дня Победы проложила дорогу человечеству в космос.

В.В. Путин "Великая Победа вдохновила наш народ на колоссальные свершения, которые обеспечили лидерство, настоящие прорывы страны по целому ряду направлений и приоритетов, включая космос, атомный проект, освоение Арктики, Сибири, Дальнего Востока. И многие из научных и производственных побед были заложены еще в годы войны на тыловых предприятиях, которые бесперебойно обеспечивали фронт всем необходимым". Из выступления на заседании Российского организационного комитета "Победа" 15 января 2025 г.

В чем причины и источники нашей Победы? Их много, и они составляли единую систему, работавшую на одну цель - разгром врага. Прежде всего это духовные силы всех народов нашей страны. Жизненную необходимость выстоять любой ценой и отстоять свое Отечество осознавало подавляющее большинство советских граждан.

Всенародный подвиг в годы Великой Отечественной войны был отнюдь не единовременным порывом фанатиков, ослепленных идеологией. Он стал проявлением настоящего патриотизма советского народа и результатом последовательного и целенаправленного патриотического воспитания граждан нашей общей Родины. Именно здесь, в сфере сознания, нужно искать источники массовой самоотверженности, мужества, стойкости и героизма советских людей на фронте и в тылу.

Победа была бы невозможной без единства власти и общества, без веры народа в защищаемые идеалы и без духовности. Действовавшая в годы Великой Отечественной войны политическая система показала свою адекватность вызовам и угрозам, порожденным невиданной ранее войной на выживание. Для армии и народа крайне важно было наличие лидера, в способности которого привести страну к Победе было убеждено большинство населения. Управление страной осуществлялось в жестко централизованных рамках, позволявших осуществлять эффективную координацию задач фронта и тыла, реализовывать стратегию и оперативное руководство. Созданный 30 июня 1941 г. Государственный комитет обороны обладал всей полнотой власти. На местах существовали комитеты обороны, учреждавшиеся местными партийными организациями, но включавшие в себя все ветви управления: партийную власть, исполнительную (советы), политическую, контрольную.

На Западе до сих пор не могут понять, как после всех потерь и жертв наша страна превратилась в сверхдержаву, уже через 12 лет покорившую космос

По существу, в стране была создана гибкая и всеобъемлющая структура, которая в целях мобилизации позволяла максимально задействовать все необходимые ресурсы и оказалась в этом намного эффективнее системы нацистской Германии. Важную роль сыграла стратегия опоры на собственные силы, умелое использование собственных возможностей.

Огромный вклад в Победу советские люди внесли не только на фронтах, но и в тылу - работая на заводах, фабриках, в научных институтах, конструкторских бюро, на колхозных полях. "Все для фронта! Все для победы!" - не просто лозунг, это было руководство к действию для десятков миллионов людей. Свою лепту внесли и патриоты, оказавшиеся на временно оккупированной фашистами территории. Большинство из них, не смирившись с нацистским "новым порядком", оказывали активное сопротивление врагу. В тылу немецких войск развернулось масштабное партизанское движение, руководство которым осуществляла Ставка Верховного Главнокомандования через Центральный штаб, республиканские, краевые и фронтовые (областные) штабы. В более чем 6000 партизанских отрядов и 300 соединений сражалось свыше 1,3 млн партизан и подпольщиков, которые уничтожали вражескую живую силу и технику, срывая варварские планы захватчиков.

Современные историки подчеркивают, что в Великой Отечественной войне произошло столкновение экономических систем. Одним из просчетов возомнивших себя "арийцами" немцев была уверенность в неспособности русских к быстрому развертыванию своего потенциала, которого требовала война нового типа. Однако, даже потеряв значительную часть территорий и народного хозяйства на западе, СССР благодаря завоеваниям первых пятилеток сумел в кратчайшие сроки привлечь для нужд обороны имевшиеся ресурсы в восточных регионах страны. Тем самым было обеспечено превосходство Советского Союза над работавшей на Германию европейской промышленностью, а Красной армии - над вермахтом как в количестве, так и в качестве вооружения.

Победа в Великой Отечественной войне позволила Советскому Союзу не только сохранить свободу, независимость и саму жизнь своих народов, но и занять полагающееся ему по праву достойное место великой державы в послевоенном мире.

Важнейшим уроком Великой Отечественной войны стала необходимость высокой политической бдительности в отношении фашизма и всех его разновидностей. В гитлеровской Германии он выступал под маской национал-социализма и нацеливался на установление мирового господства в виде кровавой диктатуры.

Навязываемые западными реваншистами дискуссии о нашей Победе в Великой Отечественной войне отражают стремление отдельных политиков и историков, оперирующих сфальсифицированными доводами и навязчивой риторикой, принизить роль СССР. Но, как отметил президент Российской Федерации В.В. Путин 15 января 2025 г. на заседании Российского организационного комитета "Победа", "главной темой сегодня является сохранение исторической правды". Для выработки опережающей стратегии защиты исторической безопасности и нашего исторического суверенитета, а также в целях реализации общественно значимых проектов и инициатив создан Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

В.В. Путин "Значимость Великой Победы в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальна". Из выступления на заседании Российского организационного комитета "Победа" 15 января 2025 г.

После распада СССР российское общественное сознание пережило глубокий кризис национальной идентичности. В Российской Федерации на его окончательное преодоление нацелены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Однако современная действительность показывает, насколько ущербна память у политических элит ряда государств, некогда входивших в состав Советского Союза. Откровенно и цинично возродился фашизм на Украине. Его проявления стали заметны в Прибалтике. В этих государствах провозглашаются народными героями преступники, в годы минувшей войны запятнавшие свои руки кровью соотечественников. Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Д. Трампа, но не отвергнута глобалистскими леволиберальными элитами Запада. Она отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе.

В этой связи решения Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня. О них следует помнить тем, кто все чаще предпринимает попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, стремится возложить вину за разжигание всемирного военного пожара на страны и народы, подвергшиеся вероломному нападению гитлеровской Германии и понесшие наибольшие жертвы.

В НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией

Одним из важнейших итогов войны стало создание Организации Объединенных Наций - международно признанного института поддержания стабильности в мире. Спустя 80 лет его тоже пытаются подвергнуть реформированию с реваншистским уклоном. Подтверждение тому - многочисленные примеры нарушения странами Запада основополагающих принципов Устава ООН, таких как независимость и суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров. Наиболее яркий пример - оказание военной, разведывательной и финансовой помощи неофашистскому киевскому режиму. В этом же ряду бомбежки Сербии, оккупация Ирака, уничтожение государственности в Ливии. Для псевдообоснования этих преступных действий применялись откровенно лживые предлоги и грубое манипулирование мандатом Совета Безопасности ООН. Результат известен - страдания людей, разрушения, хаос.

Возрождение реваншизма является инструментом политики Запада, мечтающего добиться доминирования в мировых делах, навязать свою исключительность, иметь возможность в одностороннем порядке использовать военную силу. Подобные подходы противоречат принципам, на которых основана Организация Объединенных Наций, и вступают в конфликт с объективной тенденцией к формированию человечеством многополярного мира.

Не скрывая экспансионистского характера своей политики, коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России. Для этого против нашей страны западными спецслужбами развернута широкомасштабная подрывная работа. Кроме того, вводятся беспрецедентные экономические санкции, рассчитанные на активизацию протестных настроений в обществе на фоне существенного ухудшения качества жизни россиян.

Сознавая угрозы суверенному конституционному строю нашего Отечества, в Российской Федерации последовательно проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке граждан к военной службе. К этой работе привлекаются учреждения обороны и образования, здравоохранения и культуры, спорта и молодежной политики, патриотические общественные организации, включая ДОСААФ, Юнармию, Российское военно-историческое общество. Представители всех уровней власти - федерального, регионального и муниципального - также уделяют постоянное внимание этому процессу и непосредственно участвуют в нем.

Как подчеркивал президент Российской Федерации В.В. Путин, "дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь. Из понимания его значимости для всей нашей страны... рождается сопричастность судьбе Отечества".

Многонациональный народ России хорошо усвоил уроки Великой Отечественной войны с фашизмом. И сегодня мы обязаны сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый нацизм, не дать возможности проявиться его античеловеческой сущности и сбыться его глобалистским планам перекраивания политической карты мира. Именно это определило одну из главных целей специальной военной операции на Украине.

Триумфальные итоги и драматические страницы Великой Отечественной войны в течение многих десятилетий остаются источником бесценного опыта принятия важнейших военных, политических, управленческих решений. Та Победа позволила сформировать отечественную военную стратегию, исключавшую из арсенала военных действий войну на уничтожение, в том числе гражданского населения. Боевые навыки, приобретенные на полях сражений Великой Отечественной, всемерно используются и совершенствуются в военном строительстве современной России. При этом, чтобы избежать повторения ужасов военных лет, остро необходимо защищать страну от разнообразных внешних и внутренних угроз.

Обеспечить решение этой ключевой задачи призвана система национальной обороны, которая нацелена на предотвращение глобальных и региональных войн и конфликтов, на осуществление стратегического сдерживания. Сегодня, в условиях развязанной Западом гибридной войны против нашей великой Родины, принципиально важны государственная и общественная безопасность, защита суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности.

Фундаментом обеспечения безопасности Российской Федерации являются конкурентоспособная экономика, высокоразвитая наука, прорывные технологии и образованные кадры. В атмосфере санкций и неослабевающих попыток Запада добиться внешней изоляции России наше государство особое внимание уделяет вопросам научно-технологической безопасности страны, реализации современной инновационной промышленной и финансово-кредитной политики.

Концептуальные основы обеспечения национальной безопасности по решению Совета безопасности Российской Федерации актуализированы в главном документе стратегического планирования - Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которая скорректирована в 2021 г. на пятилетний период. В ней констатированы нарастающая геополитическая напряженность, попытки Запада расшатать общепризнанные нормы и принципы международного права, обострить военно-политическую обстановку вблизи границы Российской Федерации. Главными угрозами безопасности нашей страны названы покушение на ее государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, размывание традиционных духовно-нравственных ценностей российского многонационального общества.

Принятое для купирования этих угроз решение о специальной военной операции на Украине и ее ход существенно повлияли на расклад сил в глобальном масштабе. Сформировалось мировое большинство государств, которые по примеру России не желают мириться с "порядком, основанным на правилах", грубо навязываемым Западом. Ускорились процессы формирования многополярного мира. Правота занятой российским руководством позиции нашла отражение в отходе Вашингтона от глобалистской леволиберальной идеологии во внешней политике. Однако в США отнюдь не отказываются от своих имперских амбиций и во главу угла ставят жесткое политико-экономическое давление вплоть до применения военной силы с целью подчинить другие страны американским национальным интересам.

Параллельно подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России. Но не только. Под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. Эти агрессивные шаги, как и продолжающееся продвижение НАТО на восток, к границам России, в лучших традициях геббельсовской пропаганды обосновываются русофобскими измышлениями.

В складывающихся обстоятельствах возрастает роль Совета безопасности Российской Федерации в организации государственного и военного управления.

Напомню, Совет безопасности - это единственный орган, которым в соответствии с Конституцией (Основным Законом) России лично руководит президент Российской Федерации.

В фокусе внимания Совета безопасности находятся:

вопросы внутренней и внешней политики Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности;

стратегические проблемы в государственной, экономической, общественной, оборонной, информационной, экологической и других сферах национальной безопасности;

выработка эффективных мер в таких областях, как охрана здоровья населения, прогнозирование, предотвращение чрезвычайных ситуаций и преодоление их последствий, поддержание стабильности и правопорядка.

Решениями Совета безопасности Российской Федерации, которые опираются на наработки отечественного научного и экспертного сообщества, подходы политических и общественных кругов, предложения профессиональных коллективов ведомств и мнение граждан России, определены в том числе основные направления развития военной организации государства на среднесрочную перспективу. В частности, предусматриваются такие меры, как формирование и обеспечение эффективного функционирования мобильных, компактных, технически оснащенных Вооруженных сил Российской Федерации; повышение социальной защищенности военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Одобрены Военная доктрина Российской Федерации, основы военно-технической политики, иные концептуальные документы. В них очерчены программы создания научно-технического задела, реализуемого в сфере развития оборонно-промышленного комплекса, стратегически важных видов деятельности - морской, авиационной, космической, информационной, а также определены ключевые направления укрепления обороноспособности страны (ядерное сдерживание, совершенствование систем противоракетной и противовоздушной обороны, управления войсками, создание и модернизация средств радиоэлектронной борьбы и изделий электронной компонентной базы).

На заседаниях Совета безопасности Российской Федерации рассматриваются первоочередные задачи в области военно-технического сотрудничества, вырабатывается комплекс взаимоувязанных мероприятий по защите населения страны и критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры от угроз техногенного, природного, а также террористического характера.

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Развитие мировых процессов спустя 80 лет после Победы заставляет вновь и вновь обращаться к урокам Великой Отечественной войны. Память о тех страшных событиях откликается болью в сердцах уже новых поколений российского народа и братских народов бывших советских республик, требует не забывать прошлого, не отдавать его на откуп недальновидным интерпретаторам, ангажированным для переписывания истории бессмертного подвига в интересах бесноватых реваншистов.

Их потуги бесполезны. Никто и ничто не в состоянии принизить вклад советского народа в Победу. Это наша победа, которую невозможно скрыть злобной псевдонаучной риторикой, заретушировать ложью, обманом и очернением, глумлением над святыми памятниками павшим бойцам. Долг молодых поколений, склоняющих голову перед памятью наших отцов, дедов и прадедов, сохранить их святой завет "защищать Родину".

Победа в Великой Отечественной войне - олицетворение неиссякаемой генетически заложенной духовной силы нашего народа, который преодолел тяжелейшие испытания, несшие угрозу нашему национальному историческому существованию, мобилизовал все свои силы для сокрушения надменного захватчика, подчинившего себе всю Европу.

Именно поэтому в знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и грандиозной Победе над нацизмом, в благодарность ветеранам, а также в знак признания подвига участников специальной военной операции, символизирующего неразрывную преемственность поколений, 2025 г. указом президента Российской Федерации объявлен в России Годом защитника Отечества.

Сергей Шойгу (секретарь Совета безопасности России)