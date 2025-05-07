В Северной Корее показали "танковую" реактивную установку, бьющую на 400 км

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600-мм реактивную систему залпового огня, известную как KN-25, продемонстрировали на северокорейском заводе по производству тяжелой гусеничной бронетехники, который посетил товарищ Ким Чен Ын.

Эта РСЗО "сверхкрупного калибра" в настоящее время считается самой мощной в мире. Применяемые в ней боеприпасы имеют массу три тонны. Их длина составляет более восьми метров.

Считается, что они могут выпустить шесть реактивных снарядов одним залпом в течение 20-30 секунд. При этом дальность полета достигает 400 километров.

Это не просто цифры, взятые с потолка. Они подтверждены испытаниями августа 2019 года, когда такие средства поражения пролетели около 380 километров и достигли высоты в 97 километров.

Очень интересны и сами пусковые установки. Их два типа - колесные и гусеничные, созданные с использованием узлов и агрегатов основных боевых танков, именно вторые выпускаются на этом предприятии. Они имеют по десять опорных катков с каждого борта, мощные двигатели и бронированные кабины для экипажа. Аналогичные машины в настоящее время не используются ни в одной армии мира. В свое время информация об этих РСЗО вызвала настоящую панику на Украине.

Роман Катков