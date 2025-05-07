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ТАСС

Шойгу отметил, что СВО существенно повлияла на глобальный расклад сил

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам секретаря СБ РФ, "правота занятой российским руководством позиции нашла отражение в отходе Вашингтона от глобалистской леволиберальной идеологии во внешней политике"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ход специальной военной операции на Украине существенно повлиял на расклад сил в глобальном масштабе. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу, опубликованной в "Российской газете".

"Главными угрозами безопасности нашей страны названы покушение на ее государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, размывание традиционных духовно-нравственных ценностей российского многонационального общества, - указал он. - Принятое для купирования этих угроз решение о специальной военной операции на Украине и ее ход существенно повлияли на расклад сил в глобальном масштабе".

Шойгу обратил внимание, что сформировалось мировое большинство государств, "которые по примеру России не желают мириться с "порядком, основанным на правилах", грубо навязываемым Западом, а также "ускорились процессы формирования многополярного мира".

По словам секретаря Совбеза, "правота занятой российским руководством позиции нашла отражение в отходе Вашингтона от глобалистской леволиберальной идеологии во внешней политике". Однако, заметил он, "США отнюдь не отказываются от своих имперских амбиций и во главу угла ставят жесткое политико-экономическое давление вплоть до применения военной силы с целью подчинить другие страны американским национальным интересам".

Шойгу также напомнил, что Концептуальные основы обеспечения национальной безопасности по решению Совета Безопасности России актуализированы в главном документе стратегического планирования - Стратегии национальной безопасности РФ, которая скорректирована в 2021 году на пятилетний период. "В ней констатированы нарастающая геополитическая напряженность, попытки Запада расшатать общепризнанные нормы и принципы международного права, обострить военно-политическую обстановку вблизи границы РФ", - указал секретарь СБ России. 

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