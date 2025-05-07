Взрыв сверху: как ВС РФ используют дроны для разминирования

Применение беспилотников вошло в программу подготовки инженерных войск

Инженерные войска начали использовать БПЛА для разминирования. Соответствующий раздел, разработанный по опыту спецоперации, вошел в программу их подготовки. С воздуха беспилотник ищет взрывоопасные предметы, а при обнаружении может их уничтожить. Для этого используется сброс боеприпаса или накладные заряды. Такой метод позволяет существенно сократить время очистки территории, а самое главное — не рисковать жизнями саперов.

Как используются беспилотники для разминирования

В программу боевой подготовки специалистов инженерных подразделений ВС РФ ввели новый раздел — поиск и уничтожение взрывоопасных предметов с помощью беспилотников, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Изменения в учебную программу внесли по опыту специальной военной операции.

БПЛА ведут поиск с воздуха. А при обнаружении взрывоопасного предмета уничтожают его сбросами или накладными зарядами. Аппарат может снизиться и разместить на мине, к примеру, тротиловую шашку, которую затем дистанционно подрывают.

Использование дронов позволяет специалистам не рисковать, находясь на безопасном расстоянии.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо Источник изображения: iz.ru

— Крупные беспилотные летательные аппараты могут применяться для обнаружения объектов на земле. Особенно удобны для этого именно крупные квадрокоптеры, у них большая дальность действия, длительное время нахождения в воздухе и возможность нести полезную нагрузку, — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. — С помощью этой полезной нагрузки можно проводить разминирование обнаруженных устройств. Оно может проходить очень простым способом — методом сброса боеприпасов, которые взрываются и тем самым подрывают опасный объект. Конечно, такой способ разминирования очень эффективен, когда объекты, которые надо обезвредить, видно визуально. Понятно, что если боеприпас или мина замаскированы, то тогда, конечно, есть проблема. В любом случае при работе сейчас на больших площадях, в таких регионах, как Донбасс, конечно же, такой способ разминирования наряду с использованием остальных традиционных способов был бы крайне эффективным, очень полезным и нужным.

Если говорить про разминирование в боевых условиях, то применение БПЛА со сбросами оправданно и эффективно, рассказал «Известиям» Алексей Малышев, исполнительный директор Службы гуманитарного разминирования.

— А что касается гуманитарного разминирования (после завершения боевых действий), то такой способ не очень эффективен, так как не гарантирует полного уничтожения взрывоопасного предмета, а также несет разлет осколков, которые также могут содержать взрывоопасные элементы, — пояснил он.

Фото: ТАСС/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, если в боевых условиях беспилотники могут применяться и для обнаружения, и для уничтожения взрывоопасных предметов посредством сбросов, то в гуманитарном, где важна сплошная очистка от любых ферромагнитных элементов, на первый план выходит обнаружение любых аномалий в почве или на поверхности. Для этого используются БПЛА с различным оборудованием (тепловизоры, магнитометры и т.д.), позволяющим не только обнаружить, но и привязать эту аномальную точку к конкретной местности для дальнейшего обезвреживания.

— Проблема разминирования Донбасса крайне актуальна, и в первую очередь с точки зрения оповещения мирного населения об угрозе минной опасности. Противник изощренно минирует всё, что может оказаться рядом с обычными жителями, не подозревающими о смертельной опасности. Особенно следует отметить системы дистанционного минирования и сбросы самодельных взрывных устройств с коптеров, — заключил Алексей Малышев.

Новые противоминные комплексы

Технологии разминирования постоянно совершенствуются. Ранее «Известия» писали, что в Новосибирске прошли испытания нового роботизированного комплекса для гуманитарного разминирования. Он состоит из нескольких изделий. Первое из них — специальный квадрокоптер, который оснащается определенным набором оборудования. Камеры высокого разрешения позволяют делать качественную аэрофотосъемку заминированных участков.

Фото: ТАСС/Егор Алеев Источник изображения: iz.ru

Перед тем как дрон поднимается в воздух, специальная программа строит ему полетное задание. Затем БПЛА поднимается в небо и ведет съемку, двигаясь от точки к точке по заданному оператором аппарата маршруту. В результате саперы получают ортофотоплан — это подробная цифровая карта местности, составленная из большого числа фотографий высокого разрешения. Получаемые с ее помощью снимки позволяют разглядеть мины как на земле, так и в траве. На этом работа дрона не заканчивается. Его оснащают магнитометром и вновь поднимают в воздух. Этот прибор позволяет с высоты птичьего полета выявлять магнитные аномалии в слое грунта — даже заглубленные на несколько метров.

БПЛА, оснащенный тепловизором, помогает обнаружить пластиковые мины во время вечерних сумерек. После заката солнца они остывают дольше, чем земля, и в тепловизор их хорошо видно. В перспективе БПЛА можно будет оснащать геосканерами. Эти приборы обнаруживают мины, установленные в грунте, реагируя на его неоднородность.

Фото: ТАСС/Егор Алеев Источник изображения: iz.ru

Также в состав комплекса входит роботизированная платформа для разминирования — она изготовлена на базе коммерческого погрузчика. При помощи роторного механизма она перемалывает грунт на глубину около 10 см, уничтожая при этом растительность. Таким образом робот помогает подготовить местность для работы саперов. Разработчики подсчитали, что новая роботизированная техника в 10–20 раз повысит скорость разминирования.

«Известия» сообщали также, что в России создана автоматизированная система гуманитарного разминирования «Минскан», предназначенная для очистки территории после завершения боевых действий. В основе системы — беспилотный гексакоптер среднего класса с георадаром. Он сканирует местность, и по полученным данным нейросеть строит карту, где и на какой глубине расположены мины. Аппарат может сканировать большие пространства. За единицу рабочего времени он охватывает площадь в восемь раз больше, чем это может сделать обычный сапер. Георадар может работать при температурах от –40 до +40 градусов.

В прошлом году на освобожденных территориях начали работать компании гуманитарного разминирования. Главная задача их сотрудников — удалить все взрывоопасные и металлические предметы на глубине до 50 см. После этого земли можно возвращать в хозяйственный оборот.

Роман Крецул

Богдан Степовой