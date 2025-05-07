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Военное обозрение

Низкопрофильный корпус и уменьшенная сигнатура: в сеть выложена конструкция перспективного южнокорейского «стелс»-танка K3

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Источник изображения: topwar.ru

K2

Южнокорейская компания Hyundai Rotem официально зарегистрировала в бюро интеллектуальной собственности страны (KIPO) конструкцию перспективного ОБТ.

Как указывается в издании Sunshine, соответствующая заявка была подана 26 августа 2024 года и прошла экспертизу, по итогам которой была одобрена 21 марта текущего года. Заявка на патент, выложенная в сеть, включает девять рисунков, на которых техника изображена с различных ракурсов. В описании указано, что в качестве материалов используются металл или синтетическая смола, а конструкция основана на малозаметности, ориентированной на поле боя будущего.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагают западные обозреватели, данное изделие связано с программой создания танка нового поколения K3 (NG-MBT), о которой было официально заявлено в апреле.

K3 разрабатывается как потенциальный преемник K2 Black Panther, который, согласно отчёту военных, больше не соответствует растущим требованиям современной механизированной войны, что показали уроки украинского конфликта.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что K3 не только превзойдёт современные ОБТ, такие как M1 Abrams и Т-14 «Армата», по ключевым характеристикам, но и будет обладать недосягаемой для этих танков скрытностью, живучестью и мобильностью.

Источник изображения: topwar.ru

Вес NG-MBT составит менее 55 тонн, длина менее 10,8 м, ширина 3,6 м и высота 2,4 м. Башня будет необитаемая, экипаж разместится в бронированной капсуле, расположенной в передней части корпуса и вмещающей 2 или 3 человек. Силовая установка вынесена вперёд, как в израильском танке Merkava, для повышения выживаемости личного состава. Экипаж отделён от автомата заряжания и боеукладки, что сводит воздействие на него к минимуму в случае пробития башни и детонации боеприпасов.

K3 будет иметь низкопрофильный корпус, оптимизированный для работы в режиме «стелс» в сочетании с уменьшенной радиолокационной и тепловой сигнатурой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
M1 Abrams
Merkava
Армата
Компании
Hyundai
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