Подразделения индийской армии на границе с Пакистаном усилили российскими ПЗРК 9К338 «Игла-С»

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Подразделения индийской армии, развернутые на границе с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир, получили на вооружение российские переносные зенитно-ракетные комплексы. Новая партия ПЗРК 9К338 «Игла-С» и ракет к ним передана ВС Индии. Об этом сообщает India Today.

Индийское командование усилило возможности полевой ПВО на фоне развивающегося конфликта с Пакистаном. Как предполагают в Минобороны Индии, российские ПЗРК позволят успешно бороться с летательными аппаратами пакистанской армии. Параметры поставки не раскрываются, но известно, что в нее вошли не только произведенные в России ПЗРК «Игла-С», но и ее индийская лицензионная копия VSHORADS IR.

Как отмечается, это вторая партия российских ПЗРК, полученная индийской армией в рамках контракта 2023 года на поставку 120 пусковых установок ПЗРК «Игла-С» и 400 ракет к ним, причем 300 ракет должны быть собраны на индийских предприятиях. Первая партия из 24 ПЗРК и ста ракет к ним поступила на вооружение индийской армии в апреле 2024-го. Как планировали в индийском Минобороны, российские ПЗРК будут использованы в высокогорных районах на севере страны на границе с Китаем. Высота поражения в 6 км делает российский ПЗРК оптимальным для применения в этой местности.

Стоит отметить, что российский ПЗРК «Игла-С» выиграл тендер индийской армии в 2018 году, обойдя в финале французский Mistral и шведский RBS 70 NG. Изначально индийцы планировали заключить один большой контракт, но потом уже традиционно начались «танцы с бубнами», после чего было принято решение заключить несколько маленьких. Первый из них был подписан в 2021 году на 24 ПЗРК и 216 ракет, второй в 2023-м на 120 ПЗРК и 400 ракет к ним. На данный момент армия Индии объявила тендер на поставку еще 48 пусковых установок и около 90 ракет лицензионной версии ПЗРК VSHORADS IR по ускоренной процедуре.