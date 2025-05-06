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ТАСС

Глава Роскосмоса поручил увеличить численность аппаратов серии "Арктика-М"

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Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

Задачей займется НПО "Лавочкина"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил НПО Лавочкина, где обозначил задачи по увеличению гидрометеорологических аппаратов серии "Арктика-М". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Необходимо обеспечить поддержание на должном уровне работы метеорологической группировки "Электро" и увеличить численность аппаратов серии "Арктика-М", - приводит слова Баканова пресс-служба госкорпорации. Он подчеркнул, что госкорпорации в скором времени предстоит продолжить работы по освоению Луны с помощью автоматических станций, изучению Марса и Венеры и исследовании Вселенной с помощью орбитальных обсерваторий.

Перед совещанием с руководством НПО глава Роскосмоса осмотрел цех окончательной сборки, где ведется работа над аппаратами для изучения Луны, метеорологическими спутниками и космической обсерваторией "Спектр-УФ".

"На совещании он представил нового генерального директора предприятия Василия Марфина и обозначил задачи, которые стоят перед предприятием", - добавили в Роскосмосе. 

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