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Греческое правительство отрицает наличие планов, касающихся возможной передачи Украине дополнительной американской системы ПВО Patriot. Как заявили власти Греции, такая возможность в настоящее время не рассматривается.

Ранее ряд западных изданий сообщил, что союзники Киева намереваются передать ВСУ несколько дополнительных систем ПВО, которые в настоящее время размещены в Израиле, Греции или Германии. По информации информационного агентства Reuters, Запад стремится согласовать поставку Украине дополнительных ЗРК Patriot до ближайшего саммита НАТО, который запланирован на конец июня текущего года.

Предполагается, что система Patriot, которая в настоящее время базируется в Израиле, будет отправлена на Украину после ремонта. Поскольку Греция отказалась отправлять свой Patriot на Украину, вторым ЗРК, вероятнее всего, поделится с ВСУ Германия. При этом не уточняется, принято ли решение усилить дополнительными американскими ЗРК украинскую ПВО администрацией Байдена или уже после вступления Трампа в должность.

По некоторым данным, в настоящее время у Украины осталось восемь комплексов Patriot, два из них находятся на ремонте. Таким образом, с одним израильским и одним немецким Украина в целом будет иметь десять таких систем.

Между тем, как показала недавняя атака повстанцев-хуситов на израильский аэропорт Бен-Гурион, радары американских ЗРК оказались неспособными обнаружить выпущенную с территории Йемена гиперзвуковую ракету. В том числе в связи с этим израильские власти приняли решение о снятии американских установок с обслуживания и прекращении арендных выплат США.