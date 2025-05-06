Войти
Военное обозрение

Власти Греции отрицают планы передачи Украине дополнительного ЗРК Patriot

185
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Греческое правительство отрицает наличие планов, касающихся возможной передачи Украине дополнительной американской системы ПВО Patriot. Как заявили власти Греции, такая возможность в настоящее время не рассматривается.

Ранее ряд западных изданий сообщил, что союзники Киева намереваются передать ВСУ несколько дополнительных систем ПВО, которые в настоящее время размещены в Израиле, Греции или Германии. По информации информационного агентства Reuters, Запад стремится согласовать поставку Украине дополнительных ЗРК Patriot до ближайшего саммита НАТО, который запланирован на конец июня текущего года.

Предполагается, что система Patriot, которая в настоящее время базируется в Израиле, будет отправлена на Украину после ремонта. Поскольку Греция отказалась отправлять свой Patriot на Украину, вторым ЗРК, вероятнее всего, поделится с ВСУ Германия. При этом не уточняется, принято ли решение усилить дополнительными американскими ЗРК украинскую ПВО администрацией Байдена или уже после вступления Трампа в должность.

По некоторым данным, в настоящее время у Украины осталось восемь комплексов Patriot, два из них находятся на ремонте. Таким образом, с одним израильским и одним немецким Украина в целом будет иметь десять таких систем.

Между тем, как показала недавняя атака повстанцев-хуситов на израильский аэропорт Бен-Гурион, радары американских ЗРК оказались неспособными обнаружить выпущенную с территории Йемена гиперзвуковую ракету. В том числе в связи с этим израильские власти приняли решение о снятии американских установок с обслуживания и прекращении арендных выплат США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Израиль
Йемен
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 01:54
  • 1
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС
  • 05.05 22:30
  • 0
Ответ на "Модернизированный белорусскими инженерами ЗРК "Печора" прошел успешные испытания боевыми пусками"
  • 05.05 22:00
  • 0
Ответ в теме "Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)"
  • 05.05 21:36
  • 16
Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)
  • 05.05 17:28
  • 1
Начинать СВО в 2014 году было рано из-за неготовности армии и экономики России к этому, хотели решить проблему Донбасса мирными средствами - Путин
  • 05.05 13:23
  • 8758
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.05 11:05
  • 34
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 05.05 10:46
  • 53
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.05 05:06
  • 78
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 05.05 02:38
  • 3
Елена Дружинина: Предприятия все чаще обращаются за новыми знаниями к науке
  • 04.05 20:12
  • 0
По поводу "Нового облика российского флота"
  • 04.05 11:15
  • 36
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 04.05 09:44
  • 25
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 04.05 09:27
  • 29
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.05 08:46
  • 26
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения