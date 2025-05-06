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Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

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Архивное фото. Фото: Spc. Ethan Valetski / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Архивное фото. Фото: Spc. Ethan Valetski / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com.

Военный Дандыкин: Уничтоженный под Курском американский Stryker будет трофеем

Уничтоженный у границы с Курской областью американский бронетранспортер Stryker будет трофеем Вооруженных сил России (ВС РФ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист раскрыл особенности попытавшейся прорваться через российскую границу техники производства США.

«Америка поставляет две машины: Bradley — это боевая машина пехоты и Stryker — это БТР. Если Bradley на гусеницах, то БТР на колесах. Это серьезная машина. Современное средство защиты у нее есть. Она гораздо реже появляется в сводках, нежели тот же Bradley. Это [уничтожение Stryker] очень серьезный момент. Будет в качестве трофея», — поделился Дандыкин.

Ранее американская военная техника попыталась прорваться через российскую границу в районе Курской области. Судя по опубликованным в сети кадрам, бойцы Вооруженных сил России с помощью дрона уничтожили бронемашину Stryker производства США. Попытка прорыва госграницы была совершена близ населенного пункта Теткино.

О новой попытке вторжения ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. ВСУ высадили на границе новый десант. В наступлении Киев мог задействовать до 60 украинских бойцов.

Вот это да!

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Stryker
Компании
Минoбороны РФ
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