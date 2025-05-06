В Роскосмосе представили нового главу ЦНИИмаш

Им стал Василий Титов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов 5 мая посетил одно из ключевых предприятий ракетно-космической отрасли АО "ЦНИИмаш" и официально представил его нового руководителя Василия Титова. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Сегодня глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов посетил с рабочим визитом головной научный институт ракетно-космической отрасли - АО "ЦНИИмаш". Гендиректор Роскосмоса побывал на испытательной базе института и провел совещание, обозначив приоритетные направления деятельности. <…> Кроме того, гендиректор Роскосмоса официально представил нового директора АО "ЦНИИмаш" Василия Титова", - заявили в Роскосмосе.

Также Баканов назвал приоритетные направления работы АО "ЦНИИмаш". "Первое - это системные исследования, формирующие концептуальное видение развития отрасли. Их результат - создание документов стратегического планирования, генерация прорывных направлений развития, создание перспективных технологий, определение приоритетов развития автоматических космических комплексов, средств выведения и наземной космической инфраструктуры, пилотируемой программы", - сказал глава Роскосмоса.

По его словам, также в число приоритетных направлений входят научная программа космических экспериментов, приоритетные направления изучения планет, ближнего и дальнего космоса.