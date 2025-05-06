Западные журналисты и политики вовсю раздувают очередную "перемогу": заключение ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном. Договорились уже до того, что теперь-де Москве деваться будет некуда, и она, увидев, как крепка вновь украино-американская дружба, вынуждена будет пойти на попятную. Хотя совершенно очевидно иное: после заключения договора о недрах киевская хунта попала в кабальную зависимость от Америки и потому будет делать то, что ей прикажут.

"Прорыв в соглашении об экономическом сотрудничестве с Украиной вряд ли смягчит позицию президента России Владимира Путина по мирному плану Дональда Трампа. Белый дом пока не знает, как это исправить, — отмечает американский Politico. — Представители администрации в минувший четверг публично объявили о сделке как о важном событии. Однако в Белом доме нет единого мнения, чего ждать дальше. <...> Сделка может повлечь за собой необходимость принятия трудных решений, в том числе прямого давления на Кремль. Но пойти на такое Трамп до сих пор не готов".

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Западные украинофилы стараются выдать "минеральную сделку" за восстановление партнерских отношений между Украиной и США. Хотя правильнее говорить о том, что подписанный договор — полный аналог сделок об уступке земельных богатств, которые американские власти множество раз заключали с индейцами. Там тоже говорилось о "совместной разработке", о "справедливом распределении" и об "использовании доходов в целях восстановления". На деле же все эти псевдоравноправные договоры преследовали достижение целей только одной стороны — и игнорировали интересы другой.

Все условия сделки, описывавшие обязательства "бледнолицых", рассматривались ими как необязательные и предавались забвению тотчас после подписания бумаг. Если же индейцы робко намекали на необходимость соблюдения ВСЕХ условий договора, им тут же затягивали экономическую удавку. Которую, как правило, не ослабляли даже после того, как они отказывались от своих требований. И так до тех пор, пока договор окончательно не превращался в фикцию.

"Текст соглашения описывает будущее сотрудничество лишь в расплывчатых терминах и не предоставляет никаких конкретных гарантий безопасности для Киева, даже символических", — констатирует The Washington Post. И пытается выдать желаемое за действительное, уточняя: "Сделка также предусматривает учреждение особого фонда восстановления Украины, управлять которым на равных условиях будут представители обеих стран. Его задача — перераспределение прибыли от продажи полезных ископаемых. Кроме того, любая будущая военная помощь со стороны Вашингтона будет рассматриваться как инвестиция. Россия добивалась прекращения любых дальнейших поставок американского оружия Киеву, но теперь надежды Москвы, кажется, померкли".

Это, может быть, станет неприятным открытием для американских журналистов, но Россия вполне справлялась с боевыми задачами в ходе СВО и без приостановки американской помощи. Так что критичным условие военно-технического сотрудничества Вашингтона и Киева в рамках "минеральной сделки" будет для последнего. Киевской хунте придется каждый раз идти на очередные уступки "партнеру", выпрашивая очередную военную подачку. Чем это закончится, украинцы могут спросить индейцев.

"Кое-кто в Белом доме предполагает, что жесткая позиция Кремля не до конца отражает содержание всего диалога, — продолжает The Washington Post. — „Если говорить точнее, позиция России еще больше ужесточилась, — сделал вывод [бывший глава Совета по международным отношениям и ветеран трех республиканских администраций Ричард] Хаас. — Они готовы вести боевые действия без передышки, и их четко сформулированная позиция становится всё более требовательной“".

Иной позиция России, — и Запад это хорошо понимает! — быть не может. И не будет. Не русская армия вынуждена выскребать по сусекам и "бусифицировать" все способное двигаться мужское население. Не русские бойцы сдаются в плен десятками, понимая, что это — их единственный шанс уцелеть. Не русские позиции сыплются одна за другой, отчего ежедневно линию боевого соприкосновения отодвигается еще на несколько километров вглубь пока еще украинской территории.

Заметим: все это — в условиях, когда американское оружие продолжает поступать на Украину. Просто теперь Киеву приходится платить за него звонкой монетой. То, что чуть позже вместо денег он станет тратить природные богатства, мало что меняет. Весьма вероятно, что США, вернув себе то ли 100, то ли все 300 млрд долларов, которые, по мнению Трампа, задолжала Украина, попросту прекратят менять ракеты на руду. Только потому, что им это уже будет невыгодно.

Что случится тогда? Очередной оружейный коллапс в стране 404! Покупка оружия и боеприпасов у самой Америки станет практически невозможной. Чтобы получить когда-то американское, а теперь формально европейское или израильское военное оборудование, придется все равно получать санкцию Вашингтона — а тот ее, скорее всего, не даст. Европа же не в состоянии удовлетворить украинские аппетиты, поскольку уже выскребла свои арсеналы до дна.

И еще вопрос, сможет ли вообще Европа договориться о продолжении помощи Украине! Число государств ЕС, где к власти приходят "евроскептичные" правые политики, растет. Вскоре, например, к ним присоединится Румыния, где, несмотря на все ухищрения Брюсселя, на выборах лидирует консервативный "систематический антиукраинец" Джордже Симион.

Даже там, где проукраинские настроения были до недавних пор куда как сильны, картина сегодня меняется. Да, Берлин, Лондон и Париж усиливают открытую антироссийскую риторику. Но в пику им другие европейские страны начали пересматривать свои позиции. Пусть не в сторону роста симпатий к России, но по крайней мере стали гораздо реалистичнее смотреть на перспективы завершения противостояния.

"Все указывает на то, что конфликт закончился победой России, — признает польская Do Rzeczy. — Если изначально целью Запада было сохранение территориальной целостности украинского государства и его вступление в НАТО, то сегодня никто в здравом уме об этом уже не говорит. Масштаб провала Запада лучше всего можно оценить, сопоставив высказывания типичного сторонника прежней пропагандистской линии, президента Анджея Дуды, с реальностью сегодняшнего дня <...>Даже Анджей Дуда и подобные ему "знатоки" включили заднюю передачу и уже не повторяют эти тезисы [о невозможности территориальных уступок со стороны Украины]".

У поляков достаточно причин наконец-то признать, что попытка воевать с Россией руками Украины ни к чему хорошему не привела. Польше, как и всей остальной Европе, плевать на украинцев — но не на самих себя! А европейцы почувствовали цену антироссийскому курсу на своей шкуре. Потому что в прямом смысле слова платят за санкции из своего кармана. В том числе — покупая ежедневно в магазинах свежие овощи: цена на них растет вместе с ценой на российские удобрения, без которых Европа, как оказалось, обойтись не может.

"Пытаясь оценить последствия сделки США и Украины по полезным ископаемым, Европа одновременно задумалась о доступности и торговых потоках сырья. Это касается и верной союзницы Украины Германии, которая все больше зависит от российских удобрений, согласно репортажу службы новостей Tagesschau, — отмечает британский портал UnHerd. — Несмотря на действующие нефтяные и газовые эмбарго, удобрения не вошли в санкционный список и относительно дешевы по сравнению с продуктами производства ЕС. Европейская элита с ее высокопарной решимостью изолировать Россию оказалась посрамлена суровой экономической реальностью".

Да признайте уже наконец, что "суровая реальность" давно посрамила все западные планы по уничтожению России! Не сработали ни проект "Украина", ни попытки взорвать страну изнутри руками прозападных псевдо-либералов, ни бесконечные цветные революции на российских рубежах. Пора принять это как данность — и мирно колонизировать тех, кто сегодня готов платить за право жить "або не як кацапы" своей политической и экономической независимостью. Завтра таких дураков может больше не найтись.

Антон Трофимов