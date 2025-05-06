БМП в зоне СВО получила антидроновый «ежик»

Российские бойцы оснастили БМП-2М антидроновым «ежиком»

Российские бойцы оснастили боевую машину пехоты БМП-2М необычной конструкцией из стальных тросов для защиты от дронов. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

Машина на фото получила штатный комплект дополнительной защиты, который состоит из дополнительной брони, решетчатых экранов и антидронового «мангала» для защиты крыши башни. Бойцы оснастили БМП «ежиком» из распущенных тросов, которые приварили к корпусу и «мангалу». Такая конструкция может повысить защищенность машины от используемых в зоне спецоперации (СВО) FPV-дронов.

БМП-2М получила боевой модуль «Бережок» с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, автоматическим гранатометом, пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет». Модуль оснащен современными прицелами.

В марте в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что все БМП-3, БМП-2, БМП-2М, БМП-1АМ «Басурманин», боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка-М» штатно оснащаются комплектами дополнительной защиты.