Военные США испытали гиперзвуковую ракету для эсминцев типа "Зумвальт"

В минувшие выходные Пентагон отчитался об успешном летном испытании прототипа гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которой планируют вооружить эсминцы нового поколения типа "Зумвальт". Как уточняет Navy Recognition, боеприпас, разработанный в рамках программы CPS (Conventional Prompt Strike, неядерный быстрый удар), запустили из установки, размещенной на площадке космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

В пусковой установке для гиперзвуковой ракеты реализовали метод выброса с помощью холодного газа, который позволяет безопасно выводить боеприпас из стартовой ячейки и набирать высоту до того, как произойдет зажигание первой ступени. Внедрение этой технологии – важный шаг в реализации американским флотом программы по развертыванию гиперзвукового потенциала.

Запуск прототипа противокорабельной гиперзвуковой ракеты разработанной в рамках программы CPS, США U.S. DoD

CPS – это высокоприоритетная оборонная программа США, направленная на обеспечение неядерного высокоточного ударного потенциала, способного поражать важные цели в любой точке мира в течение ограниченного времени.

Система реализуется на базе двухступенчатой ракеты-носителя диаметром 87,6 см, которая несет планирующий блок Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Ракета-носитель поднимает планер и разгоняет его до гиперзвуковой скорости, а затем уже аппарат отделяется от носителя и планирует к цели со скоростью, превышающей 5 Махов (6125 км/ч), маневрируя в полете и уклоняясь от передовой вражеской ПВО.

В то время как сухопутные войска будут использовать CPS с наземными платформами, ВМС разрабатывают в первую очередь модификацию пусковых установок для надводных боевых кораблей, а затем и для подлодок.

Первыми новую гиперзвуковую систему должны получить эсминцы типа "Зумвальт". Головной корабль этого класса, официально введенный в строй в 2020 году, в мае 2023 года прибыл на верфь Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи), а к осени 2024 года специалисты завершили демонтаж двух 155-мм артиллерийских орудий, на месте которых разместят четыре ячейки вертикального пуска, каждая из которых сможет вмещать три ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком типа C-HGB.

Предполагается, что переоснащение всех трех эсминцев типа "Зумвальт" завершится в 2029 году.