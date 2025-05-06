Российские шагающие роботы: в чем их особенности и зачем они нужны армии

Российские шагающие роботы

Для мобильных роботизированных платформ, которые двигаются за счет опор в виде ног, имеется широкий набор возможного применения. К примеру, во многих странах работают над робототехническими комплексами военного назначения.

В России также не оставляют без внимания эту достаточно интересную концепцию, и разработчики периодически демонстрируют общественности различные проекты, которые, впрочем, за рамки испытаний и демонстраций на выставках так до настоящего времени не продвинулись.

Первые проблемы

Первые задумки по роботам-шагоходам появились относительно давно и преимущества таких решений многим известны — шасси роботов, оснащенных опорами-ногами, обеспечивает им высокую подвижность, а также приличную проходимость на самых разных рельефах местности. Такие платформы могут использоваться и для перемещения грузов и для оснащения специальным оборудованием, включая военное.

Робот

На первый взгляд шагающее шасси является достаточно простой конструкцией, но это далеко не так — ноги такого изделия имеют весьма сложный механизм, работу которого обеспечивает целый набор датчиков и приводов. Мало того, требуется специальное программное обеспечение, которое будет обрабатывать поступающую с сенсоров информацию, контролировать работу всех систем и, соответственно, управлять перемещением робота. Достаточно долго создать подобную самоходную платформу было делом практически невозможным или крайне сложным. Ситуация начала меняться лишь в последние несколько десятков лет — когда микроэлектроника и другие компоненты стали более «продвинутыми». За счет этого получилось создать механизмы и управляющие системы с требуемыми размерами и необходимым быстродействием. В частности, появились первые шагающие роботы, имеющие четыре или шесть «лап», которые прошли многие этапы своего становления — от первых экспериментальных тестов до реальной эксплуатации в некоторых отраслях. Конечно, стали разрабатывать и робототехнические комплексы военного назначения.

Боевой робот «Хищник»

Российские шагающие роботы военного назначения. Источник: techcult.ru

Первым подобным шагающим роботом отечественной разработки стал «Хищник», созданный в недрах «Андроидной техники» при поддержке специального научного центра Минобороны. Причем данное изделие, которым специалисты начали заниматься еще в 2015 году, скромно называют биоморфным робототехническим комплексом «Хищник» и его даже показали в ходе форума «Армия-2016». «Хищник» предназначен для перевозки грузов и различного вооружения, необходимого для поддержки бойцов, имеет конструкцию с четырьмя ногами, а его масса составляет порядка 200 кг при длине и высоте в 2 и 1 метр соответственно. На ровных местностях он способен транспортировать груз весом до 200 кг, а на пересеченных — до 80 кг. За передвижение «Хищника» отвечает гибридная силовая установка, состоящая из двигателя внутреннего сгорания, генератора, а также гидронасоса. Электроэнергия от генератора идет на систему управления и, если установлено, на питание вооружения, а гидравлическая система требуется для функционирования ног.

Боевой модуль «Хищника». Источник: Открытые источники

Как утверждают разработчики, автономность «Хищника» достигает суток, а действовать он может как от ДВС в обычном режиме, так и от бортовых аккумуляторов при необходимости работать бесшумно. Скорость передвижения робота достигает 15 км/ч и для него не помеха полуметровые рвы и стены, а также лестницы с 30-градусным уклоном. Уже понятно, что «Хищник» может нести различные управляемые боевые модули. К примеру, на «Армии-2016» показали его модификацию, включающую пулемет ПКТМ, но говорилось и о возможности установки более серьезного «Корда». По сути «Хищник» стал тестовой платформой, на которой отрабатывались новые решения и технологии — его изначально не собирались доводить до этапа серийного выпуска. По этой же причине, судя по всему, его и перестали показывать на выставках.

Боевые роботы-собаки

В последние годы зарубежные компании и стартапы начали активно работать над созданием компактных шагающих роботов, отличающихся легким весом и наличием четырех ног. При этом разработчики не оставляют попыток массового применения так называемых робособак на практике. Конечно, и здесь не обошлось без военного направления. В России в последние несколько лет не раз показывались боевые комплексы, созданные на основе робособак, но практически все они имели готовую платформу зарубежного производства, которую комплектовали отечественным вооружением или средствами ведения разведки.

Боевой модуль «Хищника». Источник: Открытые источники

В частности, такими проектами демонстрировалась возможность наделения шагающих платформ пулеметами, гранатометами или оптико-электронными станциями. Они отличались высокой маневренностью и подвижностью, что позволяло им решать задачи, связанные с поддержкой подразделений на поле боя. Вооруженные пулеметным и гранатометным вооружением или оснащенные разведывательным оборудованием робособаки также остались в виде демонстрационных образцов, показываемых на выставках, и тестовых платформ, проходящих испытания на полигонах. Это связывают с тем, что при наличии множества плюсов роботы-собаки имеют и массу недостатков. Причем минусов здесь заметно больше.

Комбинированные решения

Еще одним любопытным проектом из серии шагающих робототехнических комплексов стала разработка от инженеров «Прикладной робототехники», которая получила название «Паук» и даже демонстрировалась на прошлогодней «Армии-2024». С самого начала «Паук» создавался как роботизированная платформа, имеющая максимально возможную подвижность. В качестве движителя «Паука» была выбрана комбинированная конструкция, включающая ноги и традиционные колеса — перемещение робота по неровным рельефам местности и преодоление им различных препятствий обеспечивается шестью ногами с поочередным движением трех ног, что обеспечивает скорость передвижения до 10 км/ч. Для дорог и ровных поверхностей «Паук» получил дополнительный колесный движитель, который включает четыре колеса с моторами, размещенными на фронтальной и тыльной парах опор-ног. То есть при необходимости робот подгибает ноги и встает на колеса, что заметно улучшает его маневренные и скоростные характеристики.

Боевой робот «Паук». Источник: Открытые источники

Также, как и российские робособаки от «Прикладной робототехники», робот «Паук» может заниматься транспортировкой грузов или оснащаться модулями с автоматическим оружием. К примеру, в ходе «Армии-2024» робот был показан с двумя пулеметами ПКТМ, но он может нести и другое вооружение.

Текущие итоги

В итоге российская «оборонка» и исследовательские центры Минобороны не теряют интерес к достаточно перспективным шагающим роботизированным платформам и продолжают активно работать над исследованиями в этой области, а также над созданием опытных образцов подобной техники. На текущий момент разработчики уже создали, испытали и показали несколько военных моделей шагающих роботов, которые отличаются особенностями своей конструкции и характеристиками технического плана. Причем все известные проекты направлены на создание действительно универсальных роботизированных комплексов, способных перевозить груз или нести современное вооружение. Испытания образцов таких роботов в самых разных условиях показывают достаточно приличные возможности шагающих комплексов, но потенциального заказчика в лице российского военного ведомства они сегодня практически не интересуют. Однако остается надежда, что в скором времени все изменится и шагающие роботы все же начнут поступать в подразделения российской армии.

Макс Антонов