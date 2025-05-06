Российские шагающие роботы: в чем их особенности и зачем они нужны армии

Российские шагающие роботы
Для мобильных роботизированных платформ, которые двигаются за счет опор в виде ног, имеется широкий набор возможного применения. К примеру, во многих странах работают над робототехническими комплексами военного назначения.
В России также не оставляют без внимания эту достаточно интересную концепцию, и разработчики периодически демонстрируют общественности различные проекты, которые, впрочем, за рамки испытаний и демонстраций на выставках так до настоящего времени не продвинулись.
Первые проблемы
Первые задумки по роботам-шагоходам появились относительно давно и преимущества таких решений многим известны — шасси роботов, оснащенных опорами-ногами, обеспечивает им высокую подвижность, а также приличную проходимость на самых разных рельефах местности. Такие платформы могут использоваться и для перемещения грузов и для оснащения специальным оборудованием, включая военное.
Робот
На первый взгляд шагающее шасси является достаточно простой конструкцией, но это далеко не так — ноги такого изделия имеют весьма сложный механизм, работу которого обеспечивает целый набор датчиков и приводов. Мало того, требуется специальное программное обеспечение, которое будет обрабатывать поступающую с сенсоров информацию, контролировать работу всех систем и, соответственно, управлять перемещением робота. Достаточно долго создать подобную самоходную платформу было делом практически невозможным или крайне сложным. Ситуация начала меняться лишь в последние несколько десятков лет — когда микроэлектроника и другие компоненты стали более «продвинутыми». За счет этого получилось создать механизмы и управляющие системы с требуемыми размерами и необходимым быстродействием. В частности, появились первые шагающие роботы, имеющие четыре или шесть «лап», которые прошли многие этапы своего становления — от первых экспериментальных тестов до реальной эксплуатации в некоторых отраслях. Конечно, стали разрабатывать и робототехнические комплексы военного назначения.
Боевой робот «Хищник»
|Российские шагающие роботы военного назначения.
|Источник: techcult.ru
Первым подобным шагающим роботом отечественной разработки стал «Хищник», созданный в недрах «Андроидной техники» при поддержке специального научного центра Минобороны. Причем данное изделие, которым специалисты начали заниматься еще в 2015 году, скромно называют биоморфным робототехническим комплексом «Хищник» и его даже показали в ходе форума «Армия-2016». «Хищник» предназначен для перевозки грузов и различного вооружения, необходимого для поддержки бойцов, имеет конструкцию с четырьмя ногами, а его масса составляет порядка 200 кг при длине и высоте в 2 и 1 метр соответственно. На ровных местностях он способен транспортировать груз весом до 200 кг, а на пересеченных — до 80 кг. За передвижение «Хищника» отвечает гибридная силовая установка, состоящая из двигателя внутреннего сгорания, генератора, а также гидронасоса. Электроэнергия от генератора идет на систему управления и, если установлено, на питание вооружения, а гидравлическая система требуется для функционирования ног.
|Боевой модуль «Хищника».
|Источник: Открытые источники
Как утверждают разработчики, автономность «Хищника» достигает суток, а действовать он может как от ДВС в обычном режиме, так и от бортовых аккумуляторов при необходимости работать бесшумно. Скорость передвижения робота достигает 15 км/ч и для него не помеха полуметровые рвы и стены, а также лестницы с 30-градусным уклоном. Уже понятно, что «Хищник» может нести различные управляемые боевые модули. К примеру, на «Армии-2016» показали его модификацию, включающую пулемет ПКТМ, но говорилось и о возможности установки более серьезного «Корда». По сути «Хищник» стал тестовой платформой, на которой отрабатывались новые решения и технологии — его изначально не собирались доводить до этапа серийного выпуска. По этой же причине, судя по всему, его и перестали показывать на выставках.
Боевые роботы-собаки
В последние годы зарубежные компании и стартапы начали активно работать над созданием компактных шагающих роботов, отличающихся легким весом и наличием четырех ног. При этом разработчики не оставляют попыток массового применения так называемых робособак на практике. Конечно, и здесь не обошлось без военного направления. В России в последние несколько лет не раз показывались боевые комплексы, созданные на основе робособак, но практически все они имели готовую платформу зарубежного производства, которую комплектовали отечественным вооружением или средствами ведения разведки.
|Боевой модуль «Хищника».
|Источник: Открытые источники
В частности, такими проектами демонстрировалась возможность наделения шагающих платформ пулеметами, гранатометами или оптико-электронными станциями. Они отличались высокой маневренностью и подвижностью, что позволяло им решать задачи, связанные с поддержкой подразделений на поле боя. Вооруженные пулеметным и гранатометным вооружением или оснащенные разведывательным оборудованием робособаки также остались в виде демонстрационных образцов, показываемых на выставках, и тестовых платформ, проходящих испытания на полигонах. Это связывают с тем, что при наличии множества плюсов роботы-собаки имеют и массу недостатков. Причем минусов здесь заметно больше.
Комбинированные решения
Еще одним любопытным проектом из серии шагающих робототехнических комплексов стала разработка от инженеров «Прикладной робототехники», которая получила название «Паук» и даже демонстрировалась на прошлогодней «Армии-2024». С самого начала «Паук» создавался как роботизированная платформа, имеющая максимально возможную подвижность. В качестве движителя «Паука» была выбрана комбинированная конструкция, включающая ноги и традиционные колеса — перемещение робота по неровным рельефам местности и преодоление им различных препятствий обеспечивается шестью ногами с поочередным движением трех ног, что обеспечивает скорость передвижения до 10 км/ч. Для дорог и ровных поверхностей «Паук» получил дополнительный колесный движитель, который включает четыре колеса с моторами, размещенными на фронтальной и тыльной парах опор-ног. То есть при необходимости робот подгибает ноги и встает на колеса, что заметно улучшает его маневренные и скоростные характеристики.
|Боевой робот «Паук».
|Источник: Открытые источники
Также, как и российские робособаки от «Прикладной робототехники», робот «Паук» может заниматься транспортировкой грузов или оснащаться модулями с автоматическим оружием. К примеру, в ходе «Армии-2024» робот был показан с двумя пулеметами ПКТМ, но он может нести и другое вооружение.
Текущие итоги
В итоге российская «оборонка» и исследовательские центры Минобороны не теряют интерес к достаточно перспективным шагающим роботизированным платформам и продолжают активно работать над исследованиями в этой области, а также над созданием опытных образцов подобной техники. На текущий момент разработчики уже создали, испытали и показали несколько военных моделей шагающих роботов, которые отличаются особенностями своей конструкции и характеристиками технического плана. Причем все известные проекты направлены на создание действительно универсальных роботизированных комплексов, способных перевозить груз или нести современное вооружение. Испытания образцов таких роботов в самых разных условиях показывают достаточно приличные возможности шагающих комплексов, но потенциального заказчика в лице российского военного ведомства они сегодня практически не интересуют. Однако остается надежда, что в скором времени все изменится и шагающие роботы все же начнут поступать в подразделения российской армии.
Макс Антонов