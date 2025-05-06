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Деловая газета "Взгляд"

Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: @ AP/TASS

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.

"Что случилось с хваленым британским флотом?" – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне "посмотрите на нас", оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

"Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка "ремонтировалась" в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы", – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

До этого газета ВЗГЛЯД, выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

Ирма Каплан

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