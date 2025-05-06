NDTV: Индия провела экспериментальную "дуэль" спутников

По информации телеканала, спутники SDX 01 и SDX 02 на скорости 28,8 тыс. км/час выполнили сложный маневр по сближению, который имитировал бой между этими космическими аппаратами

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) в апреле провела имитацию боя между двумя спутниками, запущенными в рамках космической миссии SpaDeX. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По его информации, по команде центра управления полетами ISRO спутники SDX 01 и SDX 02 на скорости 28,8 тыс. км/час выполнили сложный маневр по сближению, который имитировал бой между этими космическими аппаратами. До этого спутники осуществили вторую в истории ISRO успешную автономную стыковку и расстыковку на орбите. Первоначально дополнительный маневр по сближению не был запланирован программой полета, но имитацию боя было решено провести для использования топлива, оставшегося на борту двух аппаратов. "Проведенный эксперимент знаменовал шаг Индии вперед в сфере космических технологий", - подчеркнул NDTV.

Спутники SDX 01 и SDX 02 были запущены ISRO 30 декабря прошлого года для отработки их стыковки на орбите, что имеет ключевое значение для будущих пилотируемых космических полетов. Запуск состоялся с космодрома в Шрихарикоте. Космические аппараты были размещены на высоте около 470 км. 16 января была проведена их успешная стыковка, а 13 марта - расстыковка. Индия стала четвертой страной, осуществившей такую операцию в космосе.