Войти
Военное обозрение

Устаревшие и неэффективные: армия США прекращает закупку беспилотников MQ-1C Gray Eagle

192
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Армия Соединенных Штатов заявила, что не будет закупать устаревшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle в рамках масштабной модернизации вооружения, пишет издание EurAsian Times.

Мы отменим закупки устаревших штурмовиков, таких как AH-64D… и устаревших беспилотных летательных аппаратов, таких как Grey Eagle

- говорится в совместном заявлении начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа и министра армии Дэна Дрисколла.

В этом же заявлении отмечается, что армия будет идти по направлению «преобразования в более компактную и смертоносную силу, внедряя технологии, сокращая устаревшие системы и накладные расходы, чтобы победить любого противника на постоянно меняющемся поле боя».

Grey Eagle MQ-1C производится компанией General Atomics и представляет собой модернизированную версию беспилотника Predator, который широко использовался американскими военными в Ираке и Афганистане. По словам авторов издания, решение прекратить закупку беспилотника является частью так называемой Инициатива по преобразованию армии (ATI), объявленной 1 мая 2025 года.

EurAsian Times напоминает, что ранее глава Пентагона Пит Хегсет потребовал, чтобы армия отказалась от «устаревших, избыточных и неэффективных» программ в пользу новых приоритетов, таких как противовоздушная и противоракетная оборона и высокоточные бомбы большой дальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
Продукция
AH-64
MQ-1 Predator
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 01:54
  • 1
Эксперт предложил пути подготовки к столкновению с ЕС
  • 05.05 22:30
  • 0
Ответ на "Модернизированный белорусскими инженерами ЗРК "Печора" прошел успешные испытания боевыми пусками"
  • 05.05 22:00
  • 0
Ответ в теме "Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)"
  • 05.05 21:36
  • 16
Америка может вскоре выйти из мирных переговоров по Украине (The National Interest, США)
  • 05.05 17:28
  • 1
Начинать СВО в 2014 году было рано из-за неготовности армии и экономики России к этому, хотели решить проблему Донбасса мирными средствами - Путин
  • 05.05 13:23
  • 8758
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.05 11:05
  • 34
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 05.05 10:46
  • 53
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 05.05 05:06
  • 78
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 05.05 02:38
  • 3
Елена Дружинина: Предприятия все чаще обращаются за новыми знаниями к науке
  • 04.05 20:12
  • 0
По поводу "Нового облика российского флота"
  • 04.05 11:15
  • 36
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 04.05 09:44
  • 25
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 04.05 09:27
  • 29
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.05 08:46
  • 26
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения