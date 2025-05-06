Устаревшие и неэффективные: армия США прекращает закупку беспилотников MQ-1C Gray Eagle

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Армия Соединенных Штатов заявила, что не будет закупать устаревшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle в рамках масштабной модернизации вооружения, пишет издание EurAsian Times.

Мы отменим закупки устаревших штурмовиков, таких как AH-64D… и устаревших беспилотных летательных аппаратов, таких как Grey Eagle

- говорится в совместном заявлении начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа и министра армии Дэна Дрисколла.

В этом же заявлении отмечается, что армия будет идти по направлению «преобразования в более компактную и смертоносную силу, внедряя технологии, сокращая устаревшие системы и накладные расходы, чтобы победить любого противника на постоянно меняющемся поле боя».

Grey Eagle MQ-1C производится компанией General Atomics и представляет собой модернизированную версию беспилотника Predator, который широко использовался американскими военными в Ираке и Афганистане. По словам авторов издания, решение прекратить закупку беспилотника является частью так называемой Инициатива по преобразованию армии (ATI), объявленной 1 мая 2025 года.

EurAsian Times напоминает, что ранее глава Пентагона Пит Хегсет потребовал, чтобы армия отказалась от «устаревших, избыточных и неэффективных» программ в пользу новых приоритетов, таких как противовоздушная и противоракетная оборона и высокоточные бомбы большой дальности.