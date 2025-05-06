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Военное обозрение

В Индии на испытаниях разведывательный дирижабль поднялся на высоту 17 километров

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Источник изображения: topwar.ru

Индийским инженерам удастся существенно расширить возможности своих Вооруженных сил для наблюдения и сбора разведданных при помощи нового летательного аппарата. Дело в том, что в Индии на испытаниях разведывательный стратосферный дирижабль поднялся на высоту 17 километров.

Об этом сообщили в пресс-службе индийского министерства обороны.

3 мая DRDO успешно провела первые лётные испытания стратосферной платформы дирижабля на испытательном полигоне Шеопур в штате Мадхья-Прадеш. Общая продолжительность полета составила около 62 минут

- говорится в сообщении.

В Минобороны Индии уточнили, что на борту платформы находилось специализированное оборудование.

Испытательный полет организовала Организация оборонных исследований и разработок (DRDO). Председатель DRDO Самир Камат отметил, что полет прототипа – это важная веха на пути к созданию высотных платформ легче воздуха, способных находиться на стратосферных высотах в течение очень длительного времени.

Летные испытания прошли успешно. Глава оборонного ведомства Раджнатх Сингх поздравил сотрудников DRDO с первым успешным испытательным полетом стратосферного дирижабля, отметив, что лишь немногие страны мира создали платформы такого уровня сложности.

Сам аппарат разрабатывался специалистами индийского научно-исследовательского центра Aerial Delivery в Агре.

Успешные летные испытания дирижабля прошли на фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном из-за террористической атаки в Пахалгаме.

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Страны
Индия
Пакистан
Компании
DRDO
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