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ЦАМТО

На MILEX-2025 будет представлен мобильный комплекс радиомониторинга ВЧ диапазона "ВОЛАР-П"

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Мобильный комплекс "ВОЛАР"
Мобильный комплекс "ВОЛАР".
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 5 мая. ОАО "ВОЛАТАВТО" продемонстрирует участникам MILEX-2025 мобильный комплекс радиомониторинга ВЧ диапазона "ВОЛАР-П".

Комплекс предназначен для:

- поиска, обнаружения, регистрации и обработки сигналов источников радиоизлучений в диапазоне от 1,5 до 30 МГц;

- формирования команд (запросов) на пеленгование в радиопеленгаторной сети, получения ответной информации;

- расчета координат и отображения местоположения источников радиоизлучений на картографическом фоне с одновременной регистрацией в базе данных;

- построения схем радиосвязи источников радиоизлучений по результатам радиомониторинга и обработки.

В состав входит мобильная платформа, комплекс радиомониторинга ВЧ диапазона и комплекс средств связи.

Сектор радиомониторинга в горизонтальной плоскости – 360 град., время непрерывной работы – 24 часа при температуре окружающей среды от -40 до +45 град.С.

ХII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2025 пройдет в Минске с 21 по 24 мая 2025 года в Минском международном выставочном центре.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Белоруссия
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