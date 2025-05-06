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ЦАМТО

На Украине анонсировали реорганизацию в системе оборонных закупок

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Министр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Источник изображения: Ercin Erturk/ Anadolu via Getty Images

ЦАМТО, 5 мая. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о реорганизации государственного оператора тыла (ГОТ), занимающегося закупками продукции оборонного назначения.

"С целью масштабирования начатых реформ я подписал приказ о создании комиссии по реорганизации государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор агентства оборонных закупок (АОЗ). Комиссия будет работать на базе АОЗ. До завершения военного положения мы готовим почву для объединения двух ключевых институтов – АОЗ и ГОТ", – цитирует "РИА Новости" Р.Умерова.

Он добавил, что объединение структур позволит избежать дублирования их функций, оптимизирует управление и усилит темпы обеспечения армии.

Как напоминает "РИА Новости", Агентство оборонных закупок отвечает за закупки продукции оборонного назначения, а государственный оператор тыла занимается вещевым и продовольственным обеспечением ВСУ. Обе структуры были созданы в декабре 2023 года.

Издание "Украинская правда" 10 марта писало, что украинское Агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 млрд. долл. В частности, по данным СМИ, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тыс. ед. снарядов "натовского" калибра 155 мм, но до фронта дошло менее 10% от заказанного.

В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-мм мин. Телеканал ТСН сообщал, что украинские военнослужащие жаловались на некачественную партию мин калибра 120 мм производства госконцерна "Укроборонпром.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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