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ЦАМТО

ВС Эстонии приняли все заказанные РСЗО HIMARS

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Источник изображения: Фото: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

ЦАМТО, 5 мая. На авиабазе "Эмари" 30 апреля состоялась церемония официальной передачи Вооруженным силам Эстонии шести реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

В мероприятии принял участие министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Поставка была произведена после завершения подготовки личного состава подразделения ВС Эстонии при участии американских инструкторов. Как ожидается, первые учения с боевой стрельбой батареи состоятся летом 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, закупка РСЗО HIMARS для ВС Эстонии осуществляется в сотрудничестве с ВС Латвии и Литвы.

В июле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Эстонии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 6 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, до 36 контейнеров с управляемыми РС M30A2 GMLRS, до 36 контейнеров с управляемыми РС M31A2 GMLRS, до 36 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM403 (ER GMLRS), до 36 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM404 (ER GMLRS), до 18 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Как было заявлено, общая стоимость заказа может составить до 500 млн. долл.

Представители Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) и Агентства по сотрудничеству в области безопасности МО США (DSCA) 2 декабря 2022 года подписали контракт на закупку 6 РСЗО M142 HIMARS. Общая стоимость контракта составила более 200 млн. долл.

Помимо РСЗО, соглашение предусматривает поставку боеприпасов, средств связи, а также оказание услуг обучения личного состава, обслуживания и логистической поддержки. В пакет поставки входят боеприпасы с дальностью стрельбы 70 до 300 км.

Первые РСЗО были переданы представителям ECDI на предприятии компании Lockheed Martin в Камдене (шт.Арканзас) в январе 2025 года.

По информации Минобороны Эстонии, финансирование поставки частично осуществляется за счет помощи США в сфере безопасности в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО. В период с 2022 по 2024 гг. американская помощь в сфере безопасности Эстонии возросла до 430 млн. долл., что более чем втрое превышает сумму, предоставленную США в период с 2019 по 2021 гг.

По информации Lockheed Martin, наращивание вдвое мощностей по производству HIMARS позволяет поставлять заказчикам РСЗО M142 с опережением графика.

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