Россия начала делать дроны-камикадзе из игрушечных гироскутеров (Forbes, США)

Российские военные в зоне СВО переделывают гироскутеры в одноразовые взрывные дроны, пишет Forbes. Благодаря внутренним гироскопам новая боевая модификация чрезвычайно устойчива по сравнению с традиционными колесными транспортными средствами, отмечает автор статьи.

Внезапно стало ясно, зачем российские солдаты на Украине массово закупали игрушечные гироскутеры. Короткий видеоролик, который появился в сети в минувшую пятницу, демонстрирует работу пары наземных дронов-камикадзе — это были детские двухколесные гироскутеры, прикрепленные к противотанковой мине. Вероятно, видеосъемка запечатлела дистанционный подрыв украинского укрепления на одном из участков 1126-километровой линии боевого соприкосновения.

Прошлым летом волонтерская организация "Два майора" разработала беспилотные наземные транспортные средства на базе игрушечных гироскутеров и начала распространять их модификации среди российских подразделений. Полгода спустя, в феврале 2025 года, российских военнослужащих заметили загружающими огромное количество таких устройств в грузовик где-то на фронте или около него. Возможно, они получили их в качестве российской гуманитарной помощи.

Несмотря на это, теперь очевидно, что большинство гироскутеров (стоимость одного устройства не более 100 долларов США) предназначены не для передвижения российских солдат на передовой, а для создания одноразовых взрывных дронов.

Летающие FPV-дроны давно доминируют на украинских полях сражений. Сотни тысяч крошечных беспилотников с видом от первого лица, которые российские и украинские войска развертывают каждый месяц, составляют большую часть потерь — около 70%, по актуальным данным, опубликованным ранее в The New York Times.

Для сравнения, наземные беспилотники менее распространены, и на то есть очевидные причины. Для дистанционно-управляемого боевого устройства проще беспрепятственно летать по воздуху, чем "ползать" по пересеченной местности.

Благодаря внутренним гироскопам, новая боевая модификация чрезвычайно устойчива по сравнению с традиционными колесными транспортными средствами. Беспилотник-гироскутер способен буквально мчаться к цели гораздо быстрее любого наземного роботизированного конкурента. Низкая стоимость играет на руку — такие гаджеты превращаются в расходники, которые не нужно беречь на важные задачи.

То, что сейчас русские, похоже, все-таки используют гироскутеры для сборки дронов-камикадзе, вовсе не означает, что солдаты в конечном итоге не будут применять их для других боевых задач. Эксперты отмечают, например, чудовищные излишки гражданских электросамокатов на российском потребительском рынке, которые позже попадают на фронт.

Игрушечные гироскутеры могут стать неплохой заменой для других компактных транспортных средств на поле боя. Если солдаты-штурмовики начнут использовать их по назначению, маневренность даст больше шансов на выживание. Если же устройства продолжат оснащать минами, то для гироскутера это билет в один конец.