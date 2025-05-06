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Опасное вооружение Европы (Evrensel, Турция)

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Американские военные в Ясенке, Польша
Американские военные в Ясенке, Польша.
Источник изображения: © Sgt. Robert Whitlow

Evrensel: Страны Европы вооружаются опасными темпами

В 2024 году все европейские страны, кроме Мальты, нарастили военные расходы на 17%, пишет Evrensel. В качестве оправдания озвучивается российская угроза. Достигнут уровень вооружения времен холодной войны, отмечает автор статьи.

Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)

Данные, опубликованные Стокгольмским институтом исследований проблем мира (SIPRI) о наращивании вооружений на земном шаре, показывают, что империалистические государства достигли нового пика в области собственного вооружения и поставок оружия другим странам. В 2024 году совокупные военные расходы во всем мире составили 2,7 триллиона долларов.

Это самая большая цифра со времен Второй мировой войны, которая закончилась ровно 80 лет назад, 8 мая 1945 года. В то же время можно сделать вывод, что мир вновь продолжает двигаться к региональным, крупным войнам. Несмотря на предостережения движений за мир и ученых, которые звучат каждый год, в 2024 году военные расходы выросли на 9,4% по сравнению с предыдущим годом.

Когда Россия и Украина, вовлеченные в конфликт и боестолкновения, или США, желающие оставаться мировым лидером, продолжают значительно наращивать военные расходы, это отчасти можно понять. Однако положение многих европейских стран, прежде всего Германии, которая стремительно увеличивает расходы на вооружения в последние годы, требует особого внимания.

По данным SIPRI, все европейские страны, кроме Мальты, в 2024 году нарастили военные расходы на 17%. Это означает, что расходы на оборону в Европе примерно в два раза превысили средний показатель. Таким образом, достигнут уровень вооружения времен холодной войны. Если в прошлом страны Европы использовали в этих целях возможную угрозу со стороны Советского Союза, то теперь, посредством похожей риторики, в качестве оправдания озвучивается российская угроза. Специальная военная операция России на Украине и продолжающийся уже три года военный конфликт в этой стране, судя по всему, ускорили процесс.

Германия пугающе вооружается

А среди европейских стран быстрее и опаснее всех вооружается Германия. По данным SIPRI, бюджет Германии на военные нужды увеличился до 88,5 миллиарда долларов в 2024 году. Таким образом, доля бюджета, выделяемая на вооружения, выросла на 28% по сравнению с предыдущим годом. Уровень вооружения Германия примерно в три раза больше среднемирового показателя и в два раза больше, чем в среднем по Европе. Немаловажную роль в этом сыграло создание специального фонда в размере 100 миллиардов евро на военные расходы в феврале 2022 года. Такая динамика в Германии, ставшей самой вооруженной страной после США, Китая и России, сохранится и в ближайшие годы. Так, с поправкой к конституции от 18 марта верхний предел в бюджете на военные расходы был снят.

Новый канцлер Фридрих Мерц, который, как ожидается, получит вотум доверия и вступит в должность 6 мая, тоже четко дал понять, что страна продолжит вооружаться.

Германия, став в 2024 году первой в Европе и четвертой в мире по военным расходам, объявила, что хочет вновь быть крупной военной державой.

Еще одна европейская страна, которая продолжает стремительно вооружаться, используя российскую угрозу, — это Польша. Страна увеличила свои военные расходы на 31% по сравнению с предыдущим годом, до 38 миллиардов долларов. Доля военных расходов в бюджете достигла 4,2%.

События показывают, что Германия вскоре заставит и другие европейские страны пойти по тому же пути. Об этом также свидетельствует бюджет ЕС в размере 800 миллиардов евро, выделенный на военные расходы.

Комментируя увеличение расходов Германии на оборону, научный сотрудник программы SIPRI "Военные расходы и программы производства вооружений" Лоренцо Скараццато (Lorenzo Scarazzato) отмечает: "Германия впервые после воссоединения стала страной с высочайшими военными расходами в Западной Европе. Это связано с учрежденным в 2022 году специальным оборонным фондом в размере 100 миллиардов евро. Политика, проводимая Германией и многими другими европейскими странами в последнее время, показывает, что Европа вступает в период высоких и растущих военных расходов, что, вероятно, будет продолжаться в обозримом будущем".

Другая значимая страна ЕС, Франция, увеличила расходы на военные нужды на 6,1%, до 64,7 миллиарда долларов, став девятой в мировом рейтинге. Великобритания нарастила военные расходы на 2,8 %, до 81,8 миллиарда долларов, заняв шестое место в мире. Швеция, вступившая в прошлом году в НАТО, в 2024 году увеличила военные расходы на 34%, до 12 миллиардов долларов. Таким образом, в первый год членства в НАТО расходы Швеции на оборону достигли 2% ВВП.

55% расходов приходится на страны НАТО

Аналогичная ситуация характерна и для НАТО. По данным SIPRI, все страны — члены Североатлантического альянса в 2024 году увеличили свои военные расходы, и совокупные затраты членов НАТО на военные нужды достигли 1,5 триллиона долларов или 55% мировых военных расходов. 18 из 32 членов блока выделили на вооружения не менее 2% своего ВВП. В 2023 году эта цифра выросла до 11%, что является самым высоким показателем с момента принятия руководящих принципов расходов НАТО в 2014 году.

В докладе отмечается, что военные расходы Турции, входящей в НАТО, в период с 2015 по 2024 год выросли на 110%, а в прошлом году увеличились на 12% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 25 миллиардов долларов.

Самый большой бюджет на военные нужды, как и следовало ожидать, выделяют США. В прошлом году военные расходы Соединенных Штатов увеличились на 5,7%, достигнув 997 миллиардов долларов. Это 66% от совокупных расходов НАТО на оборону в 2024 году и 37% от мировых военных расходов. Годом ранее значительная часть американского бюджета была выделена на модернизацию военного потенциала и ядерного арсенала США с целью сохранения стратегического преимущества перед Россией и Китаем. Европейские члены НАТО потратили в общей сложности 454 миллиарда долларов на оборону, что составляет 30% от общих расходов альянса.

Научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и экспорту вооружений Сяо Лян (Xiao Liang) говорит по поводу увеличения расходов на оборону и последствиях: "В 2024 году более 100 стран по всему миру нарастили военные расходы. Поскольку правительства, как правило, отдают приоритет военным расходам за счет других статей бюджета, в ближайшие годы экономические и социальные проблемы станут еще ощутимее".

События последних двух лет в Германии, занимающей первое место по военным расходам в Европе, и планы на ближайшие четыре года реализуются за счет ограничений в социальных сферах. Поэтому в ближайшие годы бюджеты, выделяемые на вооружение, могут вызывать все большее недовольство.

Военные расходы на Ближнем Востоке и в Азии быстро растут

В 2024 году военные расходы на Ближнем Востоке достигли 243 миллиардов долларов, увеличившись на 15% по сравнению с 2023 годом и на 19% по сравнению с 2015 годом. Расходы Израиля на оборону в 2024 году выросли на 65%, до 46,5 миллиарда долларов. Военные расходы Ирана, которому угрожают Израиль и США, в реальном выражении упали в 2024 году на 10%, до 7,9 миллиарда долларов, несмотря на региональные конфликты и поддержку прокси-групп с его стороны. Санкции в отношении Ирана во многом ограничили его способность наращивать расходы на оборону.

Китай увеличил затраты на военные нужды на 7%, до 314 миллиардов долларов, и тем самым зафиксировал 30 лет непрерывного роста военных расходов. Военные расходы Японии в 2024 году выросли на 21%, достигнув 55,3 миллиарда долларов. Это самый высокий годовой рост с 1952 года. Расходы Индии, обладающей пятым по величине военным бюджетом в мире, увеличились на 1,6%, до 86,1 миллиарда долларов. Расходы Тайваня выросли на 1,8%, достигнув 16,5 миллиарда долларов.

Саудовская Аравия в 2024 году стала обладательницей крупнейшего на Ближнем Востоке и седьмого в мире военного бюджета. Расходы саудитов на военные нужды, хотя и увеличились на 1,5%, до 80,3 миллиарда долларов, по-прежнему на 20% ниже уровня 2015 года, когда доходы от нефти достигли пика.

Военные затраты Мьянмы на фоне обострения внутренних конфликтов выросли на 66%, до пяти миллиардов долларов. Это высочайший рост в Азии и Океании.

Мексика нарастила свои расходы на 39%, до 16,7 миллиарда долларов, увеличив ресурсы для своей национальной гвардии и морской пехоты в рамках борьбы с организованной преступностью.

Военные расходы в Африке в 2024 году выросли на 3%, составив 52,1 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в 2015 году.

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