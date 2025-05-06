Планируемая закупка Польшей новых авиационных ракет AIM-120D-3 AMRAAM

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 29 апреля 2025 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 400 новых авиационных управляемых ракет AIM-120D-3 AMRAAM большой дальности класса "воздух-воздух" производства корпорации RTX (Raytheon). Оценочная стоимость поставки, включая вспомогательное, испытательное и учебное оборудование и имущество, составит 1,33 млрд долл.

Испытательный запуск ракеты авиационной управляемой ракеты RTX (Raytheon) AIM-120D-3 AMRAAM большой дальности класса "воздух-воздух" с истребителя Lockheed Martin F-16C ВВС США, 2023 год (с) John McRell / ВВС США

Ракета AIM-120D-3 является новейшей модификацией семейства AMRAAM и начала поступать на вооружение ВВС и авиации ВМС США в 2023 году. Конструктивно она является модернизацией по программе обновления F3R (Form, Fit, Function Refresh) ракеты увеличенной дальности AIM-120D AMRAAM, серийно поставляемой вооруженным силам США с 2014 года и проданной также Великобритании. Дальность AIM-120D-3 не раскрывается, но, как считается, достигает при пусках на больших скоростях и высотах 160-180 км, а возможно и более.

Польша стал шестым зарубежным государством, о предстоящей продаже которому новых ракет AIM-120D-3 были объявлено правительством США. Первым соглашение на закупку 265 ракет AIM-120D-3 заключило в 2022 году правительство Норвегии. Начиная с октября 2024 года DSCA обнародовало уведомления о планируемых продажах ракет AIM-120D-3 также Дании (203 ракеты AIM-120D-3, предполагаемая стоимость поставки 744 млн долл), Японии (1200 ракет суммарно модификаций AIM-120C-8 и AIM-120D-3), Нидерландам (226 ракет AIM-120D-3, предполагаемая стоимость поставки 807 млн долл) и Австралии (200 ракет AIM-120D-3).